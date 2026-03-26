NBA sueña con expansión a Las Vegas o Seattle

BASQUETBOLISTAS de los Lakers celebran uno de sus triunfos durante el pasado fin de semana.

La NBA ahora está evaluando oficialmente una expansión, con Seattle y Las Vegas como las dos ciudades objetivo.

La junta de gobernadores de la liga votó ayer (como parte de una serie de reuniones de dos días en Nueva York) y despejó el camino para que se celebren conversaciones formales entre posibles grupos propietarios de esas dos ciudades y funcionarios de la NBA, un proceso que probablemente comenzará pronto.

El comisionado, Adam Silver, quiere que la liga sepa para finales de 2026 si se hará más grande. Informó que el banco de inversión PJT Partners fue contratado “como asesor estratégico para evaluar mercados potenciales, grupos propietarios, infraestructura de arenas y las implicaciones económicas más amplias de la expansión”.

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El Tip: los Celtics de Boston se vendieron recientemente con una valoración de poco más de 6 mil millones de dólares y los Lakers de Los Ángeles fue de 10 mmd.

Paul Taubman, presidente y director ejecutivo del banco, ha trabajado con la NBA en diversos asuntos en el pasado y cuando el excomisionado de la NBA David Stern dejó el cargo hace más de una década para dar paso al inicio de la etapa de Silver como comisionado, Taubman incluso incorporó a Stern como asesor.

Adam Silver señaló que la liga aún no ha cerrado ningún acuerdo, lo que significa que, por ahora, la puja está completamente abierta.

“Si están interesados (y se lo digo ahora a quienes puedan estar escuchando o viendo esto), si están interesados, llamen a la oficina de la liga, llamen directamente a PJT Partners en Nueva York. Solamente quiero asegurarme de que todos entiendan que no ha habido apretones de manos por fuera. No ha habido compromisos. No hay promesas para nadie. Este es un proceso completamente transparente”, señaló el miércoles Adam Silver, en una conferencia de prensa.

30 franquicias tiene la NBA actualmente en la temporada

PJT Partners y la liga evaluarán a los candidatos, encontrarán los mejores planes y luego iniciarán el proceso para ver si realmente se puede concretar un acuerdo. Dada la cuota de expansión prevista —6.000 millones de dólares o más—, no será un proceso rápido.