La burla de Christian Martinoli a Ricardo La Volpe tras promocionar el Viernes Botanero

Christian Martinoli, narrador estelar de TV Azteca, se burló de Ricardo La Volpe luego de que el exentrenador argentino promocionó, accidentalmente, el viernes botanero en la transmisión del amistoso entre México y Ghana por TUDN.

En su cuenta de X, el cronista de origen argentino usó la equivocación del extimonel de la Selección Mexicana para invitar a la gente a seguir la transmisión de la final de vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX entre Pumas y Cruz Azul por Azteca 7.

No es ‘Viernes Botanero’ pero el maestro La Volpe, lo sabe; nos vemos este domingo por Azteca 7. pic.twitter.com/ioVcrJIwMJ — Christian Martinoli 🐳 (@martinolimx) May 24, 2026

“No es ‘Viernes Botanero’ pero el maestro La Volpe, lo sabe; nos vemos este domingo por Azteca 7″, fue el mensaje que escribió Christian Martinoli para hacer mofa de la equivocación de Ricardo La Volpe.

¿Cómo fue el error de Ricardo La Volpe?

La equivocación de Ricardo La Volpe ocurrió cuando David Faitelson le dijo al exárbitro Fernando Guerrero que siguiera disfrutando su viernes, a lo que el exestratega agregó la palabra botanero.

Andrés Vaca, Miguel Layún y el propio David Faitelson, quienes estaban en la transmisión del México vs Ghana por TUDN, le gritaron “NO” para hacerle ver su equivocación.

Ricardo La Volpe intentó cambiar de tema tras hacerle promoción de manera accidental al viernes botanero, pero su error se hizo viral en las redes sociales y tampoco se burló de las bromas de sus compañeros en la transmisión.

Lavolpe haciendo mención al Viernes Botanero durante la transmisión de TUDN JJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/DTCtFe5aol — Fut Azteca Shitposting (@futaztecapostin) May 23, 2026

¿Cuánto tiempo tiene el viernes botanero?

El concepto de viernes botanero surgió en el 2010, cuando TV Azteca comenzó a utilizarlo para promocionar los juegos de la Liga MX que transmite los viernes por la noche.

Generalmente son dos partidos que la televisora del Ajusto transmite cada viernes durante los torneos de la Liga MX. A pesar de que no son los encuentros más destacados de la jornada, el concepto de viernes botanero ha permeado muy bien entre los aficionados al futbol.

EVG