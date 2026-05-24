Chicharito Hernández y el VIDEO con la Hormiga González que ilusiona a la afición de México

Javier ‘Chicharito’ Hernández utilizó la inteligencia artificial para crear un video que le sacó una lágrima a algunos aficionados mexicanos, ya que el delantero mexicano dejó ir su mítico dorsal ‘14′ para cedérselo a la ‘Hormiga’ González.

En el video se puede ver que Javier Hernández recuerda todo lo que vivió con la Selección Mexicana con el ‘14′ en la espalda, como el gol ante Francia en Sudáfrica 2010 o su debut con el Tricolor. Al final aparece la ‘Hormiga’ González con la camiseta de México y el número que podría ocupar en la Copa del Mundo.

Hormiga González sigue peleando un lugar en el Mundial 2026

Armando González está concentrado con la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) y continúa convenciendo a Javier Aguirre de que él tiene lo necesario para formar parte del Tricolor en el Mundial 2026.

El delantero de las Chivas tiene competencia en su posición y quedan pocos lugares en la lista final del ‘Vasco’ Aguirre. Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Germán Berterame y Guillermo Martínez son los arietes que también están en el radar del entrenador mexicano.

Todavía quedan dos partidos amistosos para México y la ‘Hormiga’ González necesita realizar su mejor esfuerzo para ver su nombre en la convocatoria final para la Copa del Mundo del 2026, que sería su primera experiencia mundialista.

DCO