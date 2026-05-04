¡Confirmado! Chicharito Hernández revela que ya tiene nuevo equipo y sorprende a todos (VIDEO)

El delantero tapatío Javier ‘Chicharito’ Hernández reveló que ya tiene nuevo equipo, esto seis meses después de su salida de las Chivas. Sin embargo, el goleador histórico de la Selección Mexicana dijo que será hasta el mes de julio cuando los aficionados sepan en qué club jugará.

“No les puedo decir todavía, pero yo creo que como en julio, más o menos, sabrán”, respondió el ‘Chicharito’ ante la pregunta que le hizo uno de sus seguidores en una dinámica que realizó en sus redes sociales.

CHICHARITO YA TIENE EQUIPO 🚨



Javier Hernández reveló que en julio se dará a conocer cuál será el siguiente de su carrera 👀 pic.twitter.com/hFkjRo41fm — La Octava Sports (@laoctavasports) May 4, 2026

Con esta revelación, el ‘Chicharito’ Hernández confirmó que todavía no pone fin a su carrera en las canchas luego de su complicada segunda etapa con las Chivas, club del que no salió de la mejor manera posible, pues en su último juego falló un penalti que le costó al Rebaño su eliminación en la Liguilla del Apertura 2025.

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¿Chicharito Hernández jugará en el Atlante?

AS México reveló en días recientes que la directiva del Atlante analiza fichar a Javier ‘Chicharito’ Hernández para el Apertura 2026, torneo en el que los Potros vuelven a la Liga MX.

El experimentado goleador tapatío continuaría su carrera en México y lo haría como uno de los refuerzos del Atlante en su regreso a la Primera División del futbol mexicano después de 12 años.

La posible llegada del ‘Chicharito’ Hernández al Atlante se facilitaría tras el anuncio de la llegada de Miguel Herrera a la dirección técnica, pues el Piojo dirigió al tapatío en la Selección Mexicana en el Mundial de Brasil 2014.

Chicharito, listo para vivir el Mundial 2026 como comentarista

Javier ‘Chicharito’ Hernández estará en el Mundial 2026 como analista y comentarista de lujo para las transmisiones de Fox Sports Estados Unidos.

El máximo goleador de la Selección Mexicana comentará y analizará partidos del magno evento para dicha cadena de televisión. El torneo concluye el 19 de julio, por lo que se espera que antes o poco después de esa fecha se conozca el próximo club en la carrera del canterano de las Chivas.

Como futbolista, el ‘Chicharito’ Hernández acudió a tres ediciones de la Copa del Mundo con la Selección Mexicana, las de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

EVG