¡NO ES BROMA! Chicharito Hernández podría volver a la Liga MX y lo haría con el equipo menos pensado

Parece que la carrera del ‘Chicharito’ Hernández aún no ha llegado a su fin a pesar de que lleva un torneo fuera del máximo circuito del futbol mexicano, pero todo indica que el delantero azteca volverá a la Liga MX para jugar con el Atlante en su regreso a Primera División.

Con información de AS México, ‘Chicharito’ Hernández es una de las opciones de la directiva del Atlante para reforzar la escuadra de los Potros de Hierro de cara al Apertura 2026. La misma fuente informa que hay un 50 por ciento de posibilidad de que este movimiento se haga realidad.

Este fichaje estaría vinculado con la llegada de Miguel Herrera a la escuadra azulgrana como nuevo estratega para el regreso del equipo a la Primera División de México, además de que el ‘Piojo’ ya conoce al delantero jalisciense después de dirigirlo en el Mundial de Brasil 2014.

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¡BIENVENIDO PIOJO!

Miguel Herrera asume el mando de nuestros #PotrosDeHierro. Experiencia, carácter y ADN azulgrana para llevar al Atlante a lo más alto.#LesGusteONoLesGuste#LesPrometimosVolver pic.twitter.com/Kt7HYiBJie — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) April 29, 2026

Chicharito Hernández confirma que aún no colgará lo botines

Tras su salida de las Chivas, se pensaba que Javier Hernández pondría fin a su carrera como futbolista profesional, ya que comenzó a incursionar aún más en las redes sociales y se confirmó su llegada a la cadena FOX para el Mundial 2026.

Sin embargo, el delantero mexicano publicó un video en su cuenta de Instagram donde realiza una dinámica de afirmaciones falsas y en una de ellas habla sobre si ‘Chicharito’ Hernández ya es un exjugador.

El delantero mexicano habla y confirma que aún no va a colgar los botines, confirmando que su llegada al Atlante se podría dar para el segundo semestre del 2026, además de convertirse en uno de los pioneros del regreso de los Potros de Hierro a la Primera División.

Atlante sería el segundo equipo de Chicharito Hernández en Liga MX

Tras su paso por Europa y la MLS con el LA Galaxy, ‘Chicharito’ Hernández decidió volver a México para volver a portar los colores de las Chivas, el equipo que lo vio crecer como futbolista y que lo mandó al futbol del viejo continente.

El delantero mexicano nunca ha jugado con otro equipo que no sea el Rebaño Sagrado dentro de la Liga MX, aunque eso puede cambiar en el siguiente torneo, ya que podría llegar al Atlante, vistiendo los colores de otro equipo en el futbol mexicano.

El regreso de Javier Hernández a la Liga MX puede ayudar a los Potros de Hierro en su vuelta a la Primera División a tener un jugador de experiencia en la plantilla, ya que en caso de que se queden con varios jugadores de la Expansión, el delantero mexicano podría ayudarlos a entender el juego en la máxima categoría.

DCO