¡OFICIAL! José Mourinho es nuevo entrenador del Real Madrid

José Mourinho volverá a dirigir al Real Madrid 13 años después de su salida del club.

El Real Madrid anunció este jueves 11 de junio, en plena inauguración del Mundial 2026, que el estratega portugués José Mourinho es el nuevo entrenador del primer equipo merengue. Lo hicieron con un escueto comunicado en redes sociales.

Comunicado Oficial: José Mourinho — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 11, 2026

“La Junta Directiva del Real Madrid C. F., reunida hoy jueves 11 de junio y presidida por Florentino Pérez, ha acordado nombrar a José Mourinho entrenador del primer equipo las tres próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2029″, dice el mensaje.

José Mourinho se unirá a los trabajos con el Real Madrid el próximo 13 de julio, día que dará comienzo la pretemporada y en donde el portugués deberá enderezar el rumbo de una plantilla visiblemente rota.

aar