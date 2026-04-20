Chicharito Hernández aclara su futuro como futbolista profesional y habla de su retiro; ¿cuándo dice adiós? (VIDEO)

Javier ‘Chicharito’ Hernández mandó un misterioso mensaje en relación a su futuro como futbolista profesional. El exdelantero de las Chivas respondió a una pregunta en una dinámica en redes sociales, en la cual adelantó que próximamente dará noticias acerca de su futuro.

“¿Por qué hacen tanto esta pregunta?, ¿Me extrañan?, ¿Quisieran que siguiera jugando? No me he retirado, gente, muy pronto les daré noticias", aseguró el ’Chicharito’ y su respuesta ilusionó a sus seguidores, que están ansiosos por conocer cuál será el próximo destino del atacante tapatío.

¿Dónde estaría el próximo destino del Chicharito Hernández?

Javier Hernández no encontró acomodo inmediato en otro club después de su salida de Chivas al finalizar la participación del club rojiblanco en el Torneo Apertura 2025, su última de cuatro campañas con el equipo en su segunda etapa con el mismo.

Rumores colocaban al ‘Chicharito’ de regreso en la MLS, donde del 2020 al 2024 formó parte de la plantilla del LA Galaxy. También se ha especulado con la posibilidad de que regrese a Inglaterra, aunque lo haría con una escuadra de la Football League Championship (Segunda División).

Lo que es prácticamente un hecho es que Javier ‘Chicharito’ Hernández no volverá a jugar en la Liga MX, por lo que la última etapa de su carrera será fuera y lejos de México.

Chicharito Hernández sí va al Mundial 2026

El regreso del ‘Chicharito’ Hernández a las canchas será en el segundo semestre del año, pues antes de eso será analista de Fox Sports Estados Unidos durante la celebración del Mundial 2026.

El goleador histórico de la Selección Mexicana estará en varios de los partidos del magno evento que transmitirá la cadena en la Unión Americana del 11 al 19 de julio.

Javier ‘Chicharito’ Hernández fue mundialista con México en las ediciones de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. Marcó cuatro goles, dos en su primera participación y uno en las dos siguientes.

El ‘Chicharito’ Hernández es el máximo goleador del Tricolor con 52 anotaciones, las cuales consiguió entre el 2010 y el 2019, año desde el cual no ha sido convocado nuevamente.

EVG