FILTRAN sanciones para Antonio Mohamed, Helinho y Henry Martín por broncas en el América vs Toluca

Se filtraron las sanciones que recibirían Henry Martín, Helinho y Antonio Mohamed tras broncas en el América vs Toluca.

Se filtraron las sanciones que la Comisión Disciplinaria habría impuesto por las broncas suscitadas en el partido entre América y Toluca a Antonio Mohamed, entrenador de los Diablos Rojos, Helinho, delantero de los escarlatas, y Henry Martín atacante de las Águilas.

De acuerdo con información de Agustín Martínez de León, el Estadio Azteca no será vetado ni sancionado por lo ocurrido en el duelo de la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX, mientras que el Turco Mohamed solamente recibiría una multa económica, como Efraín Juárez, director técnico de Pumas.

Luego de la bronca del Sábado en el Banorte y por lo que me cuentan en la Comisión.

1. No habrá veto ni sanción al estadio

2. Castigo a Helinho 3 a 4 partidos

3. Castigo a Henry 2 a 3 partidos

4. Antonio Mohamed, solo multa económica similar a la de Efraín Juárez (360mil pesos) — AGUSTÍN M DE LEÓN (@amartinezdeleon) April 20, 2026

Por su parte, Helinho, quien protagonizó una pelea con Alejandro Zendejas tras haber sido expulsado, se iría suspendido de tres a cuatro juegos, en tanto que Henry Martín, quien camino a los vestidores le reclamó al brasileño por su falta sobre Alan Cervantes, recibiría una sanción de dos a tres partidos.

Estas serían las sanciones tras broncas en el América vs Toluca

Estadio Azteca : sin sanción ni veto

Helinho : Suspendido de tres a cuatro juegos

Henry Martín : Suspendido de dos a tres juegos

Antonio Mohamed: Solamente una multa económica similar a la de Efraín Juárez (360,000 pesos)

¿Por qué no se iría suspendido Antonio Mohamed?

Según información de Agustín Martínez de León, Antonio Mohamed no se iría suspendido debido a que en la Comisión Disciplinaria no hay uniformidad en torno a cuál debe ser la sanción para el director técnico del Toluca, pues un sector considera que con la multa económica basta, pero otro considera que merece suspensión por sus obscenos gestos hacia el banquillo del América.

El Turco lanzó insultos y señas obscenas hacia el cuerpo técnico del América encabezado por el brasileño André Jardine, a quien le lanzó la frase “Dos veces te co..” en alusión a que ya como estratega de los Diablos Rojos se impuso a las Águilas en la final del Clausura 2025 y en el Campeón de Campeones.

América y Toluca podrían reencontrarse en la Liguilla

El duelo de la Jornada 15 entre América y Toluca podría ser el primero de tres en el primer semestre del año entre ambos equipos.

Los Diablos Rojos aseguraron jornadas atrás su lugar en la Liguilla, en la que buscarán el tricampeonato, mientras que las Águilas dependen de sí mismas para obtener su boleto a la Fiesta Grande.

Los partidos entre América y Toluca suelen ser intensos, pues si bien no es considerado un clásico hay una gran rivalidad, pero lo ocurrido en la Jornada 15 rebasó los límites.

EVG