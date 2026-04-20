Karen Díaz, la única castigada por la Comisión de Árbitros tras pelea campal en el América vs Toluca

Karen Díaz no tendrá actividad en la Jornada 16 de la Liga MX tras su intervención en la bronca en el América vs Toluca.

La árbitra y jueza de línea Karen Díaz fue la única que habría recibido castigo de parte de la Comisión de Árbitros luego de que intervino de manera física para separar a Alejandro Zendejas de Helinho en la pelea campal que se desató en los minutos finales del partido de la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX entre América y Toluca.

Si bien no hubo un comunicado oficial de parte de la Comisión de Árbitros, el nombre de Karen Díaz no aparece en ninguna de las nueve designaciones arbitrales para los juegos correspondientes a la Fecha 16 del campeonato.

SIN DESIGNACION

Después de lo sucedido en el América vs Toluca, Karen Diaz no fue designada para la Fecha 16. Mientras que al central Lopez Peñuelas otra vez se va a la congeladora de nueva cuenta no lo designan. pic.twitter.com/siWCpYh6mn — david medrano felix (@medranoazteca) April 20, 2026

Eso no sería todo, pues Karen Díaz parece ser que fue la única a la que la Comisión de Árbitros le impuso un castigo tras lo ocurrido en los últimos momentos del duelo en el que el América se impuso 2-1 al bicampeón Toluca en el renovado Estadio Azteca. Ismael López fue el árbitro central en el cotejo entre Águilas y Diablos Rojos, y en la Jornada 16 fue designado para ir al VAR en el Xolos vs Pachuca.

Karen Díaz, duramente criticada por Antonio Mohamed

La intervención de Karen Díaz en el pleito entre Helinho y Alejandro Zendejas fue duramente criticada por Antonio Mohamed. El estratega de los Diablos Rojos señaló a la jueza de línea de haber tenido una supuesta preferencia por los jugadores del América en el conflicto contra los del Toluca.

“Lo que nos queda claro es que la jueza no puede abrazar como abrazó a Zendejas. ¿Por qué no lo hizo con Helinho? Pasaba toda la cancha y lo abrazaba. Ni yo abrazaba tanto a mi hija", fue la queja del Turco Mohamed contra la árbitra Karen Díaz, quien estuvo como jueza de línea en el cotejo entre Águilas y Diablos Rojos.

¿Cuánto tiempo tiene como árbitra Karen Díaz?

Karen Díaz se desempeña como árbitra asistente desde el 2009. En la Liga MX, la nacida en Aguascalientes debutó en el 2016 durante un encuentro entre Pachuca y León.

La árbitra de 41 años de edad recibió el Gafete FIFA por primera vez en el 2018. En Qatar 2022 se convirtió en la primera silbante mexicana en participar en una Copa del Mundo.

En el duelo de la primera ronda entre Marruecos y Croacia, Karen Díaz fungió como asistente de reserva. En el Costa Rica vs Alemania, también de fase de grupos, fue una de las dos jueces de línea que estuvo en el campo de juego.

EVG