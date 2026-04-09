Ellos son César Arturo Ramos y Katia Itzel García, los árbitros mexicanos elegidos por la FIFA para el Mundial 2026

La FIFA eligió a dos árbitros mexicanos para ser centrales en el Mundial 2026.

El Mundial 2026 se acerca y la FIFA poco a poco revela más detalles sobre el máximo torneo de selecciones, así que quedaron definidos los árbitros que formarán parte del certamen, desde los silbantes centrales hasta los que estarán apoyando en la sala VAR.

Dentro del listado de árbitros centrales se encuentran dos jueces mexicanos, que son Katia Itzel García y César Arturo Ramos, quienes ya tienen experiencia en Primera División al impartir justicia cada fin de semana en la Liga MX. En la Jornada 14, la silbante de 33 años estará en el Pumas vs. Mazatlán y su compañero no verá actividad en esta fecha del futbol mexicano.

Cabe recalcar que, para ser elegido por el organismo que dirige Gianni Infantino para arbitrar como central en los encuentros de la Copa del Mundo, el silbante debe tener su gafete FIFA. Los dos jueces mexicanos han tenido actividad en México y el extranjero.

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Ready for the @FIFAWorldCup 🙌



Congratulations to all of the match officials who will be heading to Canada, Mexico and the United States this June! pic.twitter.com/GeeAsiRYIO — FIFA (@FIFAcom) April 9, 2026

Katia Itzel García tendrá su debut en el Mundial 2026

Katia Itzel García realizará historia en su carrera profesional, pues tendrá su debut en la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá, esperando que realice un buen trabajo como lo ha demostrado en los partidos que participa en la Liga MX.

La silbante mexicana es una de las más destacadas del circuito, siendo la segunda mujer en impartir justicia en la Primera División del futbol mexicano, además de que participó en el Mundial Femenil de 2023, de igual forma como árbitra central.

Katia Itzel García no estará sola, pues su compañero César Arturo Ramos la acompañará en este nuevo reto en su carrera, además de que Marco Bisguerra, Alberto Morín y Sandra Ramírez fueron elegidos como silbantes asistentes, mientras que Erick Miranda y Guillermo Pacheco participarán como árbitros VAR.

¡SIETE árbitros mexicanos pitarán en la Copa del Mundo! 🏆🇲🇽



- César Ramos (Central)

- Katia Itzel Garcia (Central)

- Marco Bisguerra (Asistente)

- Alberto Morín (Asistente)

- Sandra Ramírez (Asistente)

- Guillermo Pacheco (VAR)

- Erick Miranda (VAR) pic.twitter.com/JSnvUANE1s — LUIS CASTILLO (@mluiscastillo) April 9, 2026

César Arturo Ramos se prepara para su tercera participación en Copa del Mundo

César Arturo Ramos se podría considerar como el árbitro con mayor experiencia y nivel de México en la actualidad, pues además de participar en los partidos de la Liga MX, el silbante ha sido convocado para impartir justicia en encuentros de la liga de Arabia Saudita.

Ramos Palazuelos participará por tercera vez en una Copa del Mundo, siendo la de Rusia 2018 en la que más se recuerda por su imagen en la que Cristiano Ronaldo se encara con el mexicano. El silbante azteca ha participado en los siguientes torneos internacionales:

Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014

Copas Mundiales Sub-20, 2015 y 2017

Juegos Olímpicos Río 2016

Mundial de Clubes 2017

Copa Mundial Rusia 2018

Copa Asiática de Naciones 2019

Dos Copas Oro, en el 2015 y 2017.

Copa Mundial Qatar 2022

Cabe recalcar que César Arturo Ramos tiene una carrera desde hace 22 años, debutando en 2002 como profesional. Su primera aparición en un partido de la Liga MX fue en 2011, cuando impartió justicia en el Monterrey vs. Tijuana.

DCO