El Estadio Ciudad de México se rinde ante Memo Ochoa en la inauguración del Mundial 2026 (VIDEO)

La emoción por el arranque del Mundial 2026 se hizo sentir desde mucho antes del silbatazo inicial entre México y Sudáfrica. Sin embargo, uno de los momentos más emotivos de la jornada se vivió cuando Guillermo Ochoa apareció en las pantallas del Estadio Ciudad de México y provocó una sonora ovación de los miles de aficionados presentes.

El guardameta mexicano fue captado mientras descendía del autobús de la Selección Nacional y se dirigía hacia el inmueble de Santa Úrsula. De inmediato, los asistentes reconocieron la imagen de uno de los futbolistas más emblemáticos en la historia reciente del balompié nacional, respondiendo con aplausos y muestras de admiración.

¡PIEL DE GALLINA! 😭🇲🇽



Así ovacionan a Guillermo Ochoa tras la llegada de la Selección Mexicana al Estadio Ciudad de México. 🥅



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Carrera que lo respalda

La reacción no fue casualidad. Ochoa se ha convertido en un referente del futbol mexicano gracias a una trayectoria que abarca más de dos décadas al máximo nivel.

Formado en las filas del América, el futbolista de 40 años de edad construyó una destacada carrera internacional en clubes de Francia, España, Bélgica, Italia, Portugal y Chipre, además de consolidarse como una de las figuras más representativas de la Selección Mexicana.

Equipos de Ochoa:

América

Ajaccio

Málaga

Granada

Standard de Liège

Salernitana

AEL Limassol

Reconocido por sus actuaciones en Mundiales

Sus actuaciones en los mundiales han marcado época. Debutó en una convocatoria mundialista en Alemania 2006 y posteriormente participó en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Fue precisamente en Brasil donde firmó algunas de las intervenciones más recordadas en la historia del Tricolor, especialmente durante el empate sin goles frente a Brasil, actuación que le valió reconocimiento internacional.

Cuatro años después, en Rusia, volvió a ser determinante en la histórica victoria de México sobre Alemania, mientras que en Qatar se convirtió en uno de los pocos futbolistas mexicanos con presencia en cinco ediciones mundialistas.

Recientemente nombrado abanderado del representativo nacional para esta justa, Ochoa recibió en el Estadio Ciudad de México un reconocimiento espontáneo que va más allá de los resultados, al considerarlo una de las grandes leyendas del futbol mexicano.

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