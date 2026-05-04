Fallece John Sterling, la voz de los Yankees de NY ¿De qué murió?

John Sterling fue una emblemática voz en radio en los juegos de los Yankees de Nueva York.

John Sterling, la emblemática e histórica voz en radio de los juegos de los Yankees de Nueva York, el equipo más ganador del beisbol de Grandes Ligas, murió a los 87 años de edad a causa de complicaciones derivadas de un ataque al corazón.

El locutor de los Yankees se había sometido a una cirugía de bypass cardíaco a inicios de este año. Después de dicha operación recibió atención de auxiliares de salud en su casa en Edgewater, Nueva Jersey.

We are saddened by the passing of former New York Yankees broadcaster John Sterling.



Through his unique style and passionate play-by-play calls, Sterling endeared himself to generations of players and fans as radio voice of the Yankees from 1989 to 2024.



His signature… pic.twitter.com/cKhJC368zy — MLB (@MLB) May 4, 2026

John Sterling se había retirado en abril del 2024, poco tiempo después del arranque de la temporada de la MLB de aquel año tras una exitosa carrera de más de tres décadas, aunque volvió de manera breve para narrar los duelos de playoffs de los Bombarderos del Bronx en aquella misma campaña.

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¿Cuántos juegos de los Yankees narró John Sterling?

John Sterling había narrado 5,420 partidos de temporada regular, además de 211 de postemporada hasta su retiro en abril del 2024.

Transmitió 5,060 juegos consecutivos desde septiembre de 1989 hasta julio del 2019 luego de comenzar con los Yankees como presentador en la antesala de cada encuentro.

La narración de John Sterling para el homerun de un jugador se convirtió en una parte tan apreciada de la identidad de los Yankees de Nueva York. Mientras los novatos se preparaban para sus debuts y antiguos rivales llegaban mediante canjes, los aficionados especulaban cómo etiquetaría el primer batazo largo del recién llegado.

“Call me lucky.”



How lucky were we to have John Sterling as the soundtrack of Yankees Baseball 💙 pic.twitter.com/Urfzppu1qE — New York Yankees (@Yankees) May 4, 2026

Desde “¡Bernie goes boom! ¡Bern, baby, Bern!” para Bernie Williams, hasta “¡It’s a Jeter jolt!” para Derek Jeter, o “¡It’s an A-bomb from A-Rod!” para Alex Rodríguez, “¡The Giambino!” para Jason Giambi y “¡A thrilla from Godzilla!” para Hideki Matsui, Sterling creó sellos personales que resonaban desde el camerino hasta las gradas.

Premios y reconocimientos de John Sterling

John Sterling ganó 12 premios Emmy deportivos a lo largo de su carrera, entre ellos dos Yankeography, un programa de televisión que narra las vidas y carreras de peloteros, entrenadores y personal destacado relacionado con los Yankees de Nueva York.

En el 2024 y en el 2025 fue nominado como finalista para el Premio Ford C. Frick del Salón de la Fama del Beisbol Nacional. Además, en abril del 2025 se le otorgó el premio Orgullo de los Yankees en la cena anual de bienvenida del equipo.

EVG