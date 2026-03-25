New York Yankees aplasta y deja en cero a los San Francisco Giants en el Opening Day de la MLB

Los New York Yankees arrancaron la temporada 2026 de la MLB con una aplastante victoria sobre los San Francisco Giants por marcador de 7-0 en el diamante del Oracle Park. Los Bombarderos del Bronx demostraron sus mejores armas durante el encuentro para llevarse la victoria en parque ajeno.

El marcador se inauguró en la parte alta de la segunda entrada, cuando cayeron cinco carreras para el equipo visitante. El primero en aparecer fue José Caballero, que con un doble al jardín izquierdo logró que Giancarlo Stanton se convirtiera en el beisbolista que puso la primera carrera de la campaña para los Yankees y de toda la Major League Baseball (MLB).

En el siguiente turno al bat estuvo Ryan McMahon, quien con un sencillo al jardín central del parque de pelota logró que José Caballero y Jazz Chisholm llegaran a la almohadilla de home para poner el tablero 3-0 a su favor.

La cuarta y quinta carrera de la noche llegó gracias al buen bateo de Trent Grisham, que logró un triple al fondo del jardín central, lo cual aprovecharon Austin Wells y Ryan McMahon para ampliar la ventaja en el electrónico a favor del equipo de la ciudad de Nueva York.

El tablero se volvió a mover tres episodios más tarde, ya que fue en la parte alta de la quinta entrada cuando llegaron las dos carreras definitivas en el juego. Giancarlo Stanton bateó un sencillo al jardín central para que Cody Bellinger, que estaba envasado, lograra la cuarta carrera de la noche a favor de los Bombarderos del Bronx.

Mientras que Jazz Chisholm, en su oportunidad en la caja de bateo, forzó un out en primera base para que Ben Rice anotara tras un error en el lanzamiento por parte de Willy Adames.

The @Yankees open the 2026 season with a dominant win on #OpeningNight! pic.twitter.com/xO5zsNSSLy — MLB (@MLB) March 26, 2026

Las siguientes cuatro entradas fueron de trámite para los New York Yankees, pues el marcador ya no se movió en el Oracle Park para que los visitantes se llevaran la victoria en el Opening Day de la MLB; su siguiente encuentro será nuevamente ante los San Francisco Giants el próximo viernes 27 de marzo.

Cabe recalcar que el Opening Day vuelve a celebrarse en Estados Unidos, pues el año pasado este encuentro que inaugura la temporada de las Grandes Ligas se llevó a cabo en Japón, con los Dodgers como protagonistas en el partido, presumiendo a Shohei Ohtani en su regreso a la lomita.

Este jueves 26 de marzo será un día de larga actividad en la MLB, pues tendremos once encuentros durante las 24 horas, iniciando con el Pirates vs. Mets a las 11:15 de la mañana y termina la jornada con el cotejo entre los Guardians y los Mariners a las 20:10 horas.

DCO