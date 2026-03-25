Yankees busca romper mala racha desde 2009

Muchas cosas cambian constantemente en las Grandes Ligas, pero lo que se mantiene igual desde 1998 es el lugar de los New York Yankees como la franquicia más valiosa de la MLB. La mala noticia para Los Bombarderos del Bronx es que todos sus millones no les han dejado un título en 17 años, aunque este puede ser la campaña donde corten la mala racha.

Desde 1998 Forbes publica un ranking con el valor de los equipos de las Mayores y desde siempre los Yankees han liderado este listado. En 2026 Los Mulos de Manhattan tienen un valor estimado de 8,500 millones de dólares. La distancia con su más cercano perseguidor, Los Angeles Dodgers, es de 700 millones.

Los campeones defensores valen 7,800 millones de dólares, pero cada centavo gastado en los últimos años les ha redituado. Hace dos años incorporaron a la superestrella japonesa Shohei Ohtani, quien ha generado millones y millones de dólares en ingresos por patrocinios para la novena californiana, que esta temporada busca el título por tercer años en fila.

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El crecimiento de Los Ángeles Dodgers debe ser un llamado de atención para los Yankees, pues mientras The Boys in Blue tienen a la estrella global del deporte en Ohtani y ganan anillos, lo que representa un estimado de 850 millones en ingresos anuales en 2025, en el Bronx no se coronan desde 2009, lo que en parte explica los 710 millones que los Yankees ingresaron el año pasado.

En el tercer lugar de las franquicias más valiosas de la Gran Carpa están los Boston Red Sox con 5,250 millones de dólares. Le siguen los Chicago Cubs con un precio estimado de 5,000 mdd. Los 4,050 mdd colocan a los San Francisco Giants en el quinto peldaño. Para completar el Top 10; New York Mets (3,500 mdd), Philadelphia Phillies (3,400 mdd), Atlanta Braves (3,350 mdd), Houston Astros (3,200 mdd) y San Diego Padres (3,100 mdd).

De la última vez que los Bronx Bombers conquistaron el Clásico de Otoño a la fecha, 10 equipos se han coronado; Cardinals, Royals, Cubs, Nationals, Braves, Rangers, Astros dos veces, Red Sox dos veces y Giants junto a Dodgers con tres veces cada uno.

Los favoritos para campeonar son los Dodgers, que buscarán ser el quinto equipo en ganar tres anillos seguidos, pero apenas la tercera franquicia. Los Yankees ganaron cuatro trofeos de las Mayores de 1936-1939, cinco de 1949-1953 y tres de 1998-2000. Los Atléticos hilaron tres de 1972-74.

Este año los Yankees tendrán una nómina muy similar al del año pasado. De los 26 jugadores activos del roster de la Serie Divisional de la Liga Americana, todos regresan con excepción de Devin Williams y Luke Weaver, quienes firmaron como agentes libres con los Mets de Nueva York.

La temporada 2026 de las Grandes Ligas serán de cambios y de incertidumbre, pues los árbitros robot debutan en el diamante y la campaña 2027 está en riesgo, esto debido a que los rumores sobre una posible propuesta de tope salarial por parte de la gerencia incrementan, al tiempo que el sindicado de jugadores promete pelear.