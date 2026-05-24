Liga MX

Pumas vs Cruz Azul: Las alineaciones OFICIALES de la final de vuelta del Clausura 2026

Pumas y Cruz Azul no se guardan nada para el capítulo definitivo de la final del Clausura 2026 de la Liga MX; se esperan muchas emociones en Ciudad Universitaria

Pumas y Cruz Azul salen con sus mejores 11 para la final de vuelta del Clausura 2026.
Pumas y Cruz Azul salen con sus mejores 11 para la final de vuelta del Clausura 2026. Foto: Especial
Por:
Enrique Villanueva

Pumas y Cruz Azul confirmaron sus alineaciones oficiales para el juego correspondiente a la final de vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX. Los entrenadores Efraín Juárez y Joel Huiqui van con todo desde el arranque en Ciudad Universitaria.

Uriel Antuna otra vez va de inicio con los del Pedregal, con los que fue titular en cuatro de los cinco duelos previos en esta Liguilla, pues sólo no jugó desde el comienzo la semifinal de ida en contra del Pachuca.

Alineaciones confirmadas de Pumas y Cruz Azul

  • PUMAS: Keylor Navas, Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo, Rodrigo López, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Uriel Antuna, Jordan Carrillo, Robert Morales y Juninho.
  • CRUZ AZUL: Kevin Mier, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos, Jeremy Márquez, Amaury García, José Paradela, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez, Carlos Rotondi y Christian Ebere.

Tercera final entre Pumas y Cruz Azul

La del Clausura 2026 es la primera final en torneos cortos entre Pumas y Cruz Azul, pero la tercera en Liga MX, pues las dos previas fueron en la era de torneos largos.

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La Máquina ganó por marcador global de 2-0 la correspondiente a la Campaña 1978-1979. Pero los del Pedregal cobraron revancha en la del ciclo 1980-1981, al imponerse 4-2 en los que fueron los últimos partidos de Hugo Sánchez con los felinos antes de irse a Europa.

Pumas tiene ventaja sobre Cruz Azul en Liguillas de torneos cortos. Sin embargo, los de La Noria ganaron la serie más reciente entre ambos, los cuartos de final del Clausura 2024.

EVG

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