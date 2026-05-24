Pumas vs Cruz Azul: Liga MX revela el exhaustivo operativo de seguridad para la final de vuelta

Se desplegó un gran operativo de seguridad en Ciudad Universitaria para la final de vuelta entre Pumas y Cruz Azul.

La Liga MX dio a conocer que habrá 3,500 elementos de seguridad pública y privada en el interior del Estadio Olímpico Universitario con motivo del partido correspondiente a la final de vuelta del Torneo Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul.

En un comunicado, el organismo informó que la implementación de los operativos de seguridad comenzó seis horas antes del silbatazo inicial, es decir, a las 13:00 horas.

Operativo de seguridad para la Final de Vuelta del torneo Clausura 2026. 📰 pic.twitter.com/ev02UlYi1a — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 24, 2026

Derivado de la reunión de la Liga MX con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX también se acordó que esta última estableció un operativo especial para la llegada y salida del estadio de los grupos de animación locales, es decir, de Pumas.

Acuerdos principales para la final de vuelta en CU

3,500 elementos de seguridad pública y privada al interior del Estadio Olímpico Universitario.

Operativo especial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX para la llegada y salida del estadio de los grupos de animación de Pumas. Persona que altere el orden será remitida a las autoridades.

No se permite el ingreso de aficionados visitantes que lleguen al estadio en autobuses y arengando como grupo de animación, aunque cuentan con boleto, si adentro del inmueble no tienen un buen comportamiento serán retirados del mismo.

Cualquier persona que promueva actos discriminatorios y ofensivos puede ser desalojada del estadio.

Pumas y Cruz Azul disputan el trofeo en Ciudad Universitaria

Después del 0-0 en la ida en la cancha del Ciudad de los Deportes, Pumas y Cruz Azul miden fuerzas en el Estadio Olímpico Universitario para definir al nuevo campeón de la Liga MX.

Los del Pedregal llegan a este duelo con la misión de poner fin a 15 años de sequía, en tanto que La Máquina busca su primer título desde el conseguido en el Guard1anes 2021.

El denominado clásico de la obsesión entre Pumas y Cruz Azul promete un capítulo inolvidable para los futbolistas y aficionados de ambos clubes, independientemente del resultado.

EVG