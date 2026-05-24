Andrea Kimi Antonelli logra cuarta victoria en la F1 en el GP de Canadá; Checo Pérez termina en 17

Andrea Kimi Antonelli, con 19 años, consigue su cuarta victoria en la Fórmula 1 tras ver la bandera a cuadros en primer lugar en el Gran Premio de Canadá. El piloto italiano fue tercero en la Sprint Race y subió a lo más alto del podio en el evento principal del fin de semana.

George Russell tuvo la oportunidad de llevarse la victoria y recortar la distancia en el Campeonato de Pilotos ante su coequipero, pues el británico y el italiano tuvieron una ardua pelea por el primer lugar de la parrilla durante 30 vueltas. Sin embargo, Russell abandonó la contienda cuando su monoplaza se apagó al tener un problema mecánico.

Tras el abandono de George Russell de la carrera, Andrea Kimi Antonelli tomó el liderato de la contienda y no lo soltó hasta el final, corriendo las últimas vueltas en solitario para conseguir su cuarto título de la campaña.

Checo Pérez sigue mejorando poco a poco en la temporada, pero este fin de semana en Canadá no tuvo un gran rendimiento dentro de la pista y en la vuelta 43 tuvo que abandonar la competencia porque la suspensión de su neumático derecho terminó destrozada antes de entrar a los pits.

En este Gran Premio seis pilotos abandonaron la contienda, incluyendo Sergio Pérez, que fueron: Arvid Lindblad, Alex Albon, Fernando Alonso, George Russell, Lando Norris y el mexicano.

Hamilton overtakes Verstappen on the outside! 😮‍💨



This is how the move for the second spot on the podium unfolded... 👇#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/m0Md9UvUbc — Formula 1 (@F1) May 24, 2026

Con este resultado, Andrea Kimi Antonelli sigue liderando el Campeonato de Pilotos con 132 puntos para su cuenta personal y, si los triunfos siguen en la temporada para el italiano, podríamos estar hablando del volante más joven en ser campeón de la F1.

Max Verstappen poco a poco comienza a meterse entre los primeros lugares en cada carrera y en el Gran Premio de Canadá el neerlandés terminó en tercer lugar para subir por primera vez al podio en la temporada, mientras que Lewis Hamilton adjudicó el segundo lugar

Los dos volantes de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, siguen consiguiendo resultados constantes en el año. Este fin de semana terminaron en cuarto y segundo puesto, respectivamente, para mantener al Il Cavallino Rampante en el segundo escalón del Campeonato de Constructores.

La Fórmula 1 tendrá dos semanas de descanso antes de volver a la actividad. La siguiente carrera de la temporada será el domingo 7 de junio cuando la máxima categoría del automovilismo vuelva a Europa para el Gran Premio de Mónaco.

DCO