Conor McGregor sufre aparatosa lesión y pierde ante Max Holloway en UFC 329; resumen de la pelea (VIDEO)

Los fanáticos de UFC 329 se llevaron una gran decepción. El regreso de Conor McGregor al profesionalismo generó mucha expectativa, pero la realidad fue un combate que duró poco más de un minuto y terminó con el irlandés perdiendo ante Max Holloway por nocaut técnico a causa de una lesión.

Sonó la campaña y Conor McGregor salió con todo. En el primer intercambio soltó una patada con la pierna izquierda. Al momento de aterrizar cayó primero con la derecha y es donde se presentó la lesión; tuvo un falseo en su rodilla y se fue a la lona.

Así termina la noche para el rey del show 😱



Conor McGregor ☘️ #UFC329 | Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/9TkUw6Q5OX — UFC Español (@UFCEspanol) July 12, 2026

Conor McGregor no pudo seguir en la pelea

Pero Conor McGregor se recompuso rápido. De nuevo en pie, el irlandés intentó de nuevo una patada y, otra vez, su rodilla derecha le dio problemas. En el suelo Max Holloway empezó a castigarlo con golpes, pero incluso su rival se daba cuenta que no podía continuar y se lo hacía notar al réferi.

McGregor no podía ni caminar y Holloway no quería golpearlo, pues se notaba que estaba condicionado fisicamente. El peleador nacido en Hawái le hacía señas al tercero sobre la superficie para que frenara la pelea. Como Conor no hacía por intercambiar golpes y se quejaba de su rodilla, finalmente la contienda se detuvo.

Fue un final raro para una pelea que se suponía iba a ser una gran noche para los aficionados, pues The Notorious regresaba a la jaula luego de cinco años de ausencia y, a pesar de su inactividad y polémicas, sigue siendo la estrella más grande que hay en el deporte. Pero quedó demostrado que lejos quedó aquel peleador aguerrido y enfocado quien se volviera incluso más grande que la propia UFC.

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