Rival de México en el Mundial 2026 quiere a Javier Aguirre como su nuevo director técnico

El trabajo de Javier Aguirre con México en el Mundial 2026 despertó el interés entre los dirigidos de Corea del Sur, que analizan la posibilidad de que el Vasco reemplace a Hong Myung-bo, quien dejó el timón de los orientales tras su eliminación en la fase de grupos del certamen tripartita.

Según información de Star News Korea, Aguirre Onaindia es el principal candidato de los directivos surcoreanos para que se haga cargo de la dirección técnica de los Guerreros Taegeuk, de los que se esperaba que por lo menos superaran la primera ronda, pero la caída ante Sudáfrica lo impidió.

¿De rival a seleccionador? 🤨



Javier Aguirre sería un fuerte candidato para hacerse cargo de Corea del Sur, de acuerdo con Starnews Korea.#TNTSports2026 pic.twitter.com/fvAhOaEIwI — TNT Sports México (@tntsportsmex) July 11, 2026

En Corea del Sur ven con buenos ojos a Javier Aguirre

Corea del Sur fue una de las cuatro selecciones a la que la Selección Mexicana derrotó en la Copa del Mundo 2026, en la que el Vasco guió al Tricolor hasta los octavos de final.

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En el país asiático ven bien la posibilidad de que el mexicano asuma el timón de los Tigres de Oriente de cara al Mundial 2030, que se realizará en España, Portugal y Marruecos, además de que habrá un juego en Argentina, Uruguay y Paraguay.

Con Javier Aguirre al mando, México derrotó 1-0 a Corea del Sur en la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026, en duelo que se llevó a cabo en Guadalajara. Luis Romo aprovechó un error del portero Kim Seung-Hyu para hacer el único gol de aquel encuentro.

Javier Aguirre deja el timón de México tras el Mundial 2026

Javier Aguirre puso fin a su tercera etapa como entrenador de la Selección Mexicana después de la caída del Tricolor frente a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026.

El Vasco llegó en agosto de 2024 en sustitución de Jaime Lozano. Ya había estado en el banquillo nacional en los procesos hacia Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, dirigiendo ambas Copas del Mundo.

Javier Aguirre llevó a México al quinto partido en la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, el aumento en el número de participantes derivó en que se agregará la etapa de dieciseisavos de final, en la que el Tricolor derrotó 2-0 a Ecuador.

Por ese motivo, el quinto partido, ante Inglaterra, fue el correspondiente a octavos y no a cuartos de final, como hubiera sido en ediciones previas del principal torneo de la FIFA.

EVG