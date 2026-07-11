Harry Kane revela que tuvo surrealista encuentro con Donald Trump y comparte los detalles del mismo

El delantero Harry Kane, goleador de Inglaterra en el Mundial 2026, reveló que tuvo un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien invitó al futbolista a jugar golf, hecho que ocurrió a inicios de 2025 y que definió como “surrealista”.

“Jugamos hace unos 18 meses, me invitó cuando estaba en Palm Beach. Fue una experiencia bastante surrealista. Cuando el presidente te invita a algo así...”, dijo Hurrikane en la conferencia de prensa previa al duelo de cuartos de final entre Inglaterra y Noruega.

Harry Kane confirms he played golf with Donald Trump: "We played about 18 months ago. He invited me to play when I was down in Palm Beach. It was a pretty surreal experience just to meet him and play golf with him"pic.twitter.com/LPBClmqvGi — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 11, 2026

Harry Kane aseguró que Donald Trump es muy bueno para jugar golf y admitió que cuando tenga 80 años, la edad del presidente de Estados Unidos, le gustaría tener ese nivel. “No juega nada mal, honestamente. Ojalá pueda jugar tan bien como él cuando tenga su edad”, agregó.

Harry Kane recibe elogios de Donald Trump

Donald Trump llenó de elogios a Harry Kane después del gol de penalti que el delantero del Bayern Múnich anotó en el duelo de octavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra, encuentro celebrado en la cancha del Estadio Azteca.

“Harry Kane, de Inglaterra, es un GRAN jugador”, escribió el mandatario estadounidense en su cuenta de X luego del 3-1 parcial del inglés sobre el Tricolor en el Coloso de Santa Úrsula, donde los dirigidos por Thomas Tuchel se impusieron 3-2 a los coanfitriones para clasificar a los cuartos de final del magno evento.

El gran desempeño de Harry Kane con Inglaterra en el Mundial 2026

Con seis goles hasta el momento con Inglaterra en el Mundial 2026, Harry Kane igualó su registro de Rusia 2018, su primera justa mundialista con los Tres Leones.

Con una diana más que consiga, el delantero del Bayern Múnich tendría su mejor récord goleador en el magno evento en la cita que se lleva a cabo en Norteamérica.

Hasta el momento, Harry Kane lleva 14 goles en Copa del Mundo, pues los otros dos los hizo en la edición de Qatar 2022, en la que Inglaterra fue eliminada por Francia en cuartos de final.

EVG