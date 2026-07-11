Jannik Sinner vs Alexander Zverev: Dónde ver GRATIS y EN VIVO la final varonil de Wimbledon

El italiano Jannik Sinner intentará defender con éxito su título en Wimbledon este domingo 12 de julio, cuando enfrente al alemán Alexander Zverev en la final varonil del tercer Grand Slam del año. El Zorro busca ganar su primer Major de 2026.

Alexander Zverev llega con la motivación a tope luego de que el mes pasado se coronó en Roland Garros, lo que significó su primer trofeo de Grand Slam después de tres finales perdidas. En la justa en suelo francés, el italiano quedó eliminado en segunda ronda tras sufrir un colapso físico por el extremo calor mientras enfrentaba al argentino Juan Manuel Cerúndolo.

¿Dónde pasan EN VIVO Jannik Sinner vs Alexander Zverev en Wimbledon?

El partido entre Jannik Sinner y Alexander Zverev, correspondiente a la final varonil de Wimbledon 2026, se jugará este domingo 12 de julio en la cancha central de Wimbledon, en Londres, Inglaterra. El juego comenzará en punto de las 9:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo por las señales de ESPN y Disney+.

Fecha : Domingo 12 de julio

Hora : 9:00

Estadio : Cancha central de Wimbledon

Transmisión: ESPN y Disney+

El difícil reto de Alexander Zverev ante Jannik Sinner

Alexander Zverev, cuyo gran salto en Roland Garros llegó en su cuarta final de Grand Slam, intenta convertirse en el primer hombre de la era profesional (desde 1968) en ganar su segundo título grande en el siguiente torneo inmediatamente después del primero.

Pero enfrente está Jannik Sinner, quien ha ganado nueve enfrentamientos seguidos contra el alemán y 14 sets consecutivos ante el nacido en Hamburgo.

“No puedes subestimar a nadie, especialmente en una final de un Slam”, dijo Sinner. “Su victoria en Roland Garros realmente lo ayudó. Está jugando de manera muy agresiva. Es un jugador diferente ahora”.

Al llegar a la final, Alexander Zverev superará al lesionado Carlos Alcaraz y subirá al número 2 cuando se publiquen las nuevas clasificaciones el lunes.

This lob from Jannik Sinner was out of this world. 😮‍💨 pic.twitter.com/eC49EZ9K5L — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2026

Jannik Sinner, de menos a más en Wimbledon

La mejora mostrada ante el serbio Novak Djokovic en semifinales contrastó de manera marcada con los primeros cinco partidos de Jannik Sinner en Wimbledon.

El Zorro tuvo que remontar dos veces tras perder el primer set en un maratón a cinco sets contra Miomir Kecmanovic en su debut; Nuno Borges, número 48 del ranking, lo llevó a dos desempates en la segunda ronda; le quebraron el saque dos veces contra Jenson Brooksky en la tercera ronda; tuvo que disputar otro desempate contra el japonés Shintaro Mochizuki, proveniente de la fase previa, en octavos de final; y también fue exigido por Jan-Lennard Struff en el juego de cuartos.

Contra Novak Djokovic, Jannik Sinner dominó 40-26 en golpes ganadores, cometió apenas 15 errores no forzados frente a 23 de Djokovic y salvó el único punto de quiebre que enfrentó con un ace.

EVG