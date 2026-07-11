Isaac del Toro se mantiene tercero en el Tour de Francia 2026 después de la etapa 8

Isaac del Toro en el podio tras conservar el tercer lugar en el Tour de Francia 2026, luego de la etapa 8.

El ciclista mexicano Isaac del Toro acabó en la posición 46 la etapa 8 del Tour de Francia 2026 este sábado. Sin embargo, con ello se mantiene en el tercer lugar de la clasificación general, que lidera el esloveno Tadej Pogacar. El danés Jonas Vingegaard marcha en el segundo puesto.

El Torito se mantuvo firme en el pelotón, protegiendo al líder de la cuadrilla, Tadej Pogacar, junto con sus compañeros del UAE Team Emirates XRG.

⚪ ¡Isaac del Toro sigue con el maillot blanco! Líder de los jóvenes 💛



1. Isaac del Toro 🇲🇽

2. Juan Ayuso 🇪🇸+7

3. Paul Seixas 🇫🇷 +28



Etapa 8. Tour de Francia pic.twitter.com/fcJ5hN2VNU — metiendopedal (@metiendopedal) July 11, 2026

Isaac del Toro permanece en el tercer lugar de la clasificación general del Tour de Francia 2026, sitió que alcanzó luego de la destacada presentación en la etapa 6, en la que ayudó a Tadej Pogacar a coronar el Tourmalet.

Top 5 de la clasificación general del Tour de Francia 2026

Tadej Pogacar

Jonas Vingegaard

Isaac del Toro

Remco Evenepoel

Juan Ayuso

¿Quién ganó la etapa 8 del Tour de Francia 2026?

El belga Tim Merlier ganó la etapa 8 del Tour de Francia 2026 al imponerse con un demoledor sprint con tiempo de 3 horas, 52 minutos y 50 segundos.

Tim Merlier superó a Biniam Girmay, del NSN Cycling Team, y a Olav Kooij, del Decathlon CMA CGM, quienes completaron el top 3 este sábado.

¿Cómo es la etapa 9 del Tour de Francia 2026?

La Etapa 9 del Tour de Francia 2026 es una jornada catalogada de media montaña. Es un recorrido de 185.5 kilómetros en Corrèze, que conecta las localidades de Malemort y Ussel.

Isaac del Toro y compañía afrontarán un perfil rompepiernas exigente en el Macizo Central, con 3,300 metros de desnivel; un escenario idóneo para cazadores de etapas y emboscadas antes del primer día de descanso de la carrera.

EVG