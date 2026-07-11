¿Quién era Jayden Adams, el futbolista de Sudáfrica que murió días después de jugar la Copa del Mundo 2026?

Jayden Adams, futbolista de Sudáfrica que perdió la vida días después de haber jugado la Copa del Mundo 2026, nació el 5 de mayo de 2001 en Ciudad del Cabo. Se desempeñaba como mediocampista tanto con los Bafana Bafana como con su club, Mamelodi Sundowns, al que se había unido en 2025.

Debutó como profesional el 28 de agosto de 2020 con el Stellenbosch FC de su país, equipo del que salió el año pasado precisamente para unirse a la plantilla del Mamelodi Sundowns, una de las escuadras más populares de la Liga Premier de Sudáfrica.

Today, South African football mourn the loss of a talented player whose passion, dedication, and love for the beautiful game inspired many. Our heartfelt condolences go out to his family, loved ones, teammates, and everyone affected by this devastating loss.



May his soul rest in… pic.twitter.com/pwE6TpfkcK — Bafana Bafana (@BafanaBafana) July 11, 2026

El paso de Jayden Adams con Sudáfrica

Debido a sus destacadas actuaciones con el Stellenbosch FC, Jayden Adams fue convocado a la selección de Sudáfrica, con la que debutó el 20 de enero de 2024 en la goleada de 4-0 sobre Namibia en la Copa Africana de Naciones que se realizó en Costa de Marfil.

El mediocentro tuvo nueve apariciones con los Bafana Bafana, incluidos los tres juegos que disputó como titular en la primera fase de la Copa del Mundo 2026, en la que el conjunto dirigido por el belga Hugo Broos acabó segundo del Grupo A detrás de México.

Jayden Adams solamente no jugó con Sudáfrica en la competencia tripartita en la derrota por 1-0 a manos de Canadá en dieciseisavos de final.

El exjugador del Mamelodi Sundowns registró un gol, una amonestación y 283 minutos en nueve encuentros con los Bafana Bafana.

Mundial 2026, marcado por una tragedia familiar para Jayden Adams

Jayden Adams vivió un momento muy complicado en pleno Mundial 2026, luego de que falleció su abuela Marianna Adams. El deceso ocurrió el 17 de junio, un día antes de que los Bafana Bafana enfrentaran a Chequia.

A pesar de la tragedia, el mediocampista arrancó como titular el duelo en el que Sudáfrica rescató un vital empate ante los checos, pues ese punto les dio vida para la última jornada contra Corea del Sur, a la que derrotaron en Monterrey para avanzar a los dieciseisavos de final.

Reportes locales indican que Jayden Adams fue hallado sin vida en la habitación de un hotel. Las autoridades y la policía de Sudáfrica investigan las circunstancias exactas del deceso del exmediocampista de 25 años.

EVG