¡CAMPEONA! Linda Nosková vence en la final de Wimbledon a Karolina Muchová y gana su primer Grand Slam

La checa Linda Nosková se coronó en Wimbledon tras derrotar a su compatriota Karolina Muchová.

La checa Linda Nosková se proclamó campeona femenil de Wimbledon al imponerse en la gran final a su compatriota Karolina Muchová por 6-2, 5-7 y 6-3. Con ello conquistó el primer Grand Slam de su carrera.

Karolina Muchová tuvo un mal primer set, pues cometió muchos errores y se le vio sin la energía necesaria, situación que aprovechó Linda Nosková, a quien solamente le bastó con sacar bien para salir adelanta.

Heart. Desire. Belief.



After a stunning final on Centre Court, Linda Noskova is the 2026 Ladies' Singles Champion#Wimbledon pic.twitter.com/CDk1Oi3QmS — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2026

La segunda manga pintaba para ser igual, pero Muchová se defendió con todo y alargó el partido en la cancha central de Wimbledon.

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Nosková y Muchova definen campeona de Wimbledon en el tercer set

Linda Nosková consiguió el primer juego del tercer set ante una envalentonada Karolina Muchová. Pero Nosková fue muy superior en la última manga y se alzó con su primer Grand Slam en su primera final en esta clase de torneos.

Noskova is the champion 🏆



She defeats Karolina Muchova 6-2, 5-7, 6-3 to win her first Grand Slam. #Wimbledon pic.twitter.com/kG23Y3Cjq6 — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2026

La princesa Kate disfruta la final femenil de Wimbledon

Kate, la princesa de Gales, regresó a Wimbledon este sábado o para la final femenil del torneo entre Linda Nosková y Karolina Muchová, como parte de un contingente del Palco Real que incluyó a las grandes del tenis, Martina Navratilova y Billie Jean King.

Jodie Foster, la estrella de “Emily in Paris” Lily Collins y la actriz de “Ted Lasso”, Hannah Waddingham, también estuvieron entre los invitados en el Palco Real de la Pista Central para la final femenina totalmente checa, junto con Petra Kvitova, de la República Checa, dos veces campeona de Wimbledon en individuales.

Eileen Gu, triple medallista olímpica de oro, también estuvo presente. La esquiadora nacida en Estados Unidos, una de las estrellas de los Juegos de Milán-Cortina, compite por la patria de su madre, China.

EVG