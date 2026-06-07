¿Quién es la novia de Alexander Zverev, el ganador del Grand Slam?

Durante la final masculina del Torneo Roland Garros de este domingo, luego de poco más de cuatro horas el tenista alemán Alexander Zverev se llevó el Grand Slam a los 29 años de edad.

Tras un juego en el que se vivieron momentos de tensión, este 7 de junio Alexander Zverev se enfrentó al italiano de 24 años de edad, Flavio Cobolli, con la finalidad de ser el primer alemán desde 1937 en llevarse el Grand Slam en París.

Zverev llegó a una final y logró llevarse el trofeo con un 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 y 6-1 en el Torneo Roland Garros en la pista que dijo es muy especial para él, pues ha vivido tanto los mejores como los peores momentos de su carrera, incluyendo la vez que se rompió los ligamentos del tobillo y su derrota en 2024.

¿Quién es la novia de Alexander Zverev?

Alexander Zverev ha estado acompañado por casi seis años de su pareja sentimental Sophia Thomalla; quien es conocida por ser hija de los actores Simone Thomalla y André Vetters, y por ser una presentadora de televisión alemana.

Por medio de redes sociales la modelo, actriz y presentadora de televisión comparte fotografías de su trabajo, sus viajes, su día a día e incluso fotos del tenista dormido en diferentes lugres junto a su tierno perro salchicha.

Zverev y Thomalla se conocieron en 2020 gracias a que tenían amigos en común; debido a que la conexión entre ambos fue casi inmediata comenzaron a salir ese mismo año y poco tiempo después hicieron pública su relación.

Sophia comenzó a hacerse cada vez más presente en la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP, por sus siglas en inglés) mientras viajaba con Zverev para acompañarlo en sus torneos, debido a que; de acuerdo con el deportista, esta le brinda paz y seguridad, lo que le ayuda a mejorar su desempeño en cada juego.

Sophia Thomalla es conocida en Alemania por su trabajo en series y películas, así como su aparición en las portadas de revistas y campañas de moda; además, también es quien narra la recuperación de Zverev luego de su lesión de tobillo.

La docuserie Beak Point de Netflix presenta durante cuatro capítulos de la segunda temporada una visión de la vida de Alexander Zverev, incluyendo la relación y el vínculo estrecho que existe entre este y Sophia.

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