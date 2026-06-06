Mirra Andreeva y su mascota protagonizan un hermoso momento Roland Garros (FOTO)

La tenista rusa Mirra Andreeva se convirtió con 19 años en por primera vez campeona de Grand Slam al conquistar Roland Garros y tuvo un festejo muy especial al abrazar a su mascota, dejando una imagen que le dio la vuelta al mundo.

La joven raqueta conmovió a los aficionados al festejar su primer título Major. Andreeva sostuvo con una mano el Copa Suzanne-Lenglen y con la otra a su perro.

Andreeva, de 19 años y 38 días, es la tenista más joven en ganar el Abierto de Francia desde que lo hiciera Monica Seles con 18 años cuando conquistó su tercer Roland Garros consecutivo en 1992. Andreeva es también la primera jugadora nacida después de 2005 en ganar un Major.

Chwalinska intentaba convertirse en la primera jugadora procedente de la fase de clasificación en conquistar el título de Roland Garros. Recibió un fuerte aplauso del público en la pista Philippe-Chatrier cuando dijo unas palabras en francés durante la presentación del trofeo.

Roland Garros define a su campeón masculino

Roland Garros verá a un campeón inédito por primera vez en 10 años este domingo 7 de junio, cuando el tenista alemán Alexander Zverev intente ganar su primer Grand Slam, después de tres finales perdidas. Su rival en la definición es el italiano Flavio Cobolli.

La presión ha recaído sobre el nacido en Hamburgo para que por fin conquiste un esquivo Major y ahora el alemán, segundo jefe de serie, está a solo una victoria de conseguirlo.

Alexander Zverev alcanzó la cuarta final de un grande en su carrera tras vencer 7-5, 6-2, 3-6 y 6-3 a Jakub Mensik, un checo de 20 años, en las semifinales del viernes. Flavio Cobolli, por su parte, avanzó después de que el también italiano Matteo Arnaldi, número 104 del ranking, se retirara antes de su semifinal debido a un virus.

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