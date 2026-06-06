Mirra Andreeva vence a Maja Chwalinska en la final de Roland Garros y gana su primer título de Grand Slam

La tenista rusa Mirra Andreeva se impuso a la polaca Maja Chwalinska por 6-3, 6-2 en la gran final femenil de Roland Garros, conquistando así su primer título de Grand Slam a los 19 años de edad, un triunfo que dedicó a su esfuerzo.
Andreeva, de 19 años y 38 días, es la tenista más joven en ganar el Abierto de Francia desde que lo hiciera Monica Seles en 1992. Andreeva es también la primera jugadora nacida después de 2005 en ganar un Major.
“Quiero agradecerme a mí misma. Por creer en mí. Por dar siempre el 100%, incluso cuando era difícil. Por intentar cada día ser mejor persona y jugadora. Gracias a mí misma por trabajar tan duro y nunca dejar de creer”, dijo en la cancha tras su victoria.
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