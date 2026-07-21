Antes y después de Vinícius Jr, así cambió su rostro | FOTOS

Vinícius Jr dio de qué hablar después de que se reveló que se hizo un retoque estético en la cara después de su participación en la selección de Brasil en el Mundial 2026.

Fue la pareja del brasileño quien publicó una foto junto a él en sus redes sociales y rápidamente se comenzó a especular que se había sometido a una operación en el mentón y la mandíbula para mejorar la apariencia general de su rostro.

Aunque el atacante brasileño no ha confirmado ni desmentido los rumores sobre su entrada al quirófano, en redes sociales ya buscan el antes y después de Vinicius Jr. Ahora te compartimos cómo se ha transformado su rostro a través de los años.

El antes y después de Vinicius Jr

Al parecer, después de su participación en la Copa del Mundo, el famoso se habría realizado un procedimiento en el rostro que lo habría dejado irreconocible.

Se dice que esta operación habría sido una “armonización de mentón”. Esto es un procedimiento estético diseñado para equilibrar las proporciones del rostro y definir el perfil. Su objetivo es proyectar un mentón retraído o suavizar su tamaño para lograr simetría.

Hay que destacar que la recuperación de una mentoplastia toma entre 1 y 2 semanas para retomar la vida social y laboral. La inflamación más notoria cede en 7-10 días, aunque el resultado definitivo se aprecia completamente entre 3 y 6 meses.

Cabe mencionar que en redes sociales también circulan imágenes realizadas con inteligencia artificial, las cuales exageran el cambio en el mentón del brasileño.

A pesar de esto, la opinión del público sobre la nueva apariencia de Vinicius Jr después de su operación ha desatado todo tipo de opiniones en redes sociales, pues algunos dicen que luce irreconocible y otros que luce mucho mejor.

"Vinicius"



Por este video donde se nota aún más su cambio tras la cirugía estética.pic.twitter.com/S1PPrzDcBo https://t.co/uQ9RmW95ld — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) July 20, 2026

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