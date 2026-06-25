¿Quién es Virginia Fonseca, la última novia de Vinícius Júnior? FOTOS

Este 24 de junio Brasil logró un 3-0 en el partido contra Escocia, sumando 7 puntos para pasar a los dieciseisavos de final encabezando el grupo C de la Copa Mundial de este 2026.

Durante este partido Vinícius Jr. logró marcar el primer gol tras tan solo siete minutos de partido; además, se llevó un doblete durante el últmo partido de la fase de grupos que se llevó acabo en Miami.

Vinícius Jr. ha destacado en el mundo del futbol por su gran desempeño en la cancha y fuera de esta, pues incluso se creó una Ley que está siendo aplicada durante este Mundial, misma que ya le causó una penalización a Miguel Almirón.

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Además de sus logros como futbolista profesional, la vida personal de Vinícius Jr. también llama la atención de sus seguidores, incluyendo a su última pareja sentimental, Virginia Fonseca.

¿Quién es Virginia Fonseca?

Viginia Pimenta da Fonseca Serrão Costa es mejor conocida como Virginia Fonseca, y cuenta con una gran base de seguidores en redes sociales, pues tiene un total de 56.7 millones de personas que disfrutan su contenido en instagram.

La creadora de contenido comenzó a ser famosa desde el 2016 cuando comenzó a subir contenido a YouTube sobre belleza, familia y estilo de vida, por lo que se ha posicionado como una de las figuras más influyentes en Brasil.

Pese a que existían rumores desde mediados del 2025 sobre una relación, Virginia Fonseca y Vinícius Jr. hicieron público su amor hasta finales del año pasado, pero recientemente terminaron su relación.

Fue en mayo de este 2026 cuando Virginia Fonseca compartió una foto en redes sociales donde confirmaba que su relación con Vinícius Jr. había terminado: “Siempre me permitiré vivir. Experimentar algo real, sin miedo, sin cálculos y sin dejar de ser quien soy” compartió.

Virginia Fonseca confirma ruptura con Vinicius Jr. ı Foto: Redes Sociales

“A lo largo de mi vida, he aprendido a no negociar jamás aquello que, para mí, es innegociable. Por eso, cuando algo deja de tener sentido, prefiero tener la madurez de terminarlo amistosamente en lugar de aferrarme a ello por el mero hecho de conservarlo” apuntó Virginia en su publicación.

Además de haber comenzado una relación amorosa con el futbolista, Virginia Fonseca fue pareja de Zé Felipe, con quien tiene tres hijos: María Alice, María Flor y José Leonardo.

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