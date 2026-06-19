Brasil golea a Haití y gana su primer juego de la Copa del Mundo 2026

Brasil hizo válidos los pronósticos y venció 3-0 a Haití en el segundo juego de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 y se coloca líder de la competencia en el sector C.

La buena noticia para Brasil es que pusieron un ‘9′ que por fin respondió. Tras el fracaso que fue Igor Thiago en el duelo ante Marruecos, Ancelotti mandó a Matheus Cunha como su referencia en el centro del ataque, acompañado por Vinicius Jr. y Rapinha en las bandas.

¡VINIII! ¡VINIII! ¡NO PERDONA!😮‍💨



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A Cunha le tomó trece minutos marcar su doblete. El primero de sus goles llegó al 23′. Una gran jugada individual y remate de Vini terminó con el portero Johnny Placide dando un rebote, el cual Cunha mandó el fondo de la red para abrir el marcador en Filadelfia.

El delantero del Manchester United marcó su segunda diana de la noche con un acción de 9; desmarcándose, picando al espacio y rematando con potencia. El ariete se movió por la espalda de los defensores haitianos y aunque su control fue muy largo, sorprendió al arquero rival con un potente disparo a primer poste.

El juego empezó a tener tintes de goleada cuando antes del final de la primera parte Vinicius Jr. plasmó su nombre su en el marcador. Su anotación recordó a sus mejores momentos en el Real Madrid. Una jugada a velocidad en la que el ‘7′ de la Canarinha se perfiló para su segundo gol de la Copa del Mundo 2026.

¡DOBLETE DE CUNHA! ¡GOOOL DE BRASIL! 🇧🇷🔥



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Al 62′ el cuadro Ganadero por poco sorprende a los brasileños. En un tiro de esquina el camiseta 4, Ricardo Adé, cabeceó a primer poste y su remate exigió al máximo al portero Alisson Becker, quien evitó la caída de su marco.

Al 77′ Endrick había marcado su primer gol en los mundiales. El joven delantero fue dejado frente al arco y remató con fuerza para el que era la cuarta anotación brasileña de la noche, pero por lo justo estaba en posición de fuera de juego.

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