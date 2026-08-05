Esgrima y atletismo otorgan más preseas áureas a México

LAS IMÁGENES DEL DÍA │ Eduardo Herrera brilló sobre la pista; Natalia Botello y Máximo Azuelo dominaron en sus combates

En Santo Domingo,

República Dominicana

A cuatro días de que concluyan los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, México se mantiene firme en la cima del medallero general. La delegación mexicana acumula una imponente ventaja de 122 preseas de oro, cifra que supera por más del 50 por ciento los títulos obtenidos por su rival más cercano, Colombia.

Aunque fue una jornada con escasa presencia en los podios, el himno nacional mexicano resonó con fuerza en los recintos deportivos dominicanos gracias a la esgrima, el atletismo y la gimnasia artística, disciplinas que aportaron metales dorados para ampliar la cosecha.

El Dato: México ha terminado en lo más alto del medallero en 13 ediciones de la justa regional. Cuba lo logró 11 veces.

Entre estos triunfos sobresale el paso firme de Eduardo Herrera, quien se adueñó de los 5,000 metros planos varonil con un tiempo de 13:50.86 en la pista del Estadio Olímpico Félix Sánchez.

Por su parte, el relevo mixto de 4x100m impuso récord nacional con 41.14 segundos para llevarse el bronce.

LAS IMÁGENES DEL DÍA │ Eduardo Herrera brilló sobre la pista; Natalia Botello y Máximo Azuelo dominaron en sus combates ı Foto: COM, AP y @Rommel Pacheco

En las acciones de esgrima, la campeona panamericana Natalia Botello firmó una remontada épica para colgarse el oro en sable femenil tras vencer 15-14 a la puertorriqueña Gabriela Hwang en una emocionante final.

25 ediciones van de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Por su parte, la final de florete varonil se transformó en un duelo tricolor: Máximo Azuela venció 15-13 al olímpico Diego Cervantes para coronarse campeón centroamericano, mientras que Tomasso Archilei completó el podio con el bronce.

Mientras tanto, Natalia Escalera se colgó la presea áurea en el all around de la gimnasia artística femenil, al terminar en el primer lugar con un total de 51.450 puntos. México hizo el 1-2 en esta prueba, pues Victoria Mata Montemayor se hizo del metal plateado al registrar 50.850 unidades, en tanto que el bronce quedó en manos de la jamaiquina Jaezara Danelle Swaby Ranger (49.900 puntos). Su siguiente participación será por aparatos.

LAS IMÁGENES DEL DÍA │ Eduardo Herrera brilló sobre la pista; Natalia Botello y Máximo Azuelo dominaron en sus combates ı Foto: COM, AP y @Rommel Pacheco

Escalera Cárdenas, nacida en Ensenada, Baja California, tuvo una gran actuación en los cuatro aparatos, pues en salto tuvo 13.350 puntos, en barras asimétricas registró 13.100, en viga de equilibrio obtuvo 12.200 y culminó con 12.800 en ejercicio de piso.

En gimnasia artística varonil Isaac Núñez se quedó en la cuarta posición y Mario Rojas en el octavo sitio.

En otros resultados, el equipo varonil de hockey sobre pasto se adjudicó la medalla de bronce al golear 5-1 a Venezuela.

LAS IMÁGENES DEL DÍA │ Eduardo Herrera brilló sobre la pista; Natalia Botello y Máximo Azuelo dominaron en sus combates ı Foto: COM, AP y @Rommel Pacheco

En boxeo femenil, México aseguró preseas de bronce con posibilidad de oro, al acceder a semifinales Valeria Amparán, en 51 kilogramos, más las clasificaciones en jornadas previas de Lupita Torres en 57 kilogramos, y de Darianne Hernández, en 65 kilogramos.

Por su parte, la Selección Nacional Femenil Sub-23 consiguió su pase a la final después de un triunfo de 4-1 en tiempos extra sobre su similar de El Salvador.

Lourdes Boshc adelantó al conjunto azteca al minuto 25, pero Yoselyn López consiguió la igualada para las cuscatlecas en el segundo tiempo (71’), anotación que forzó la prórroga.

Andrea Frías apareció al primer minuto del alargue para aumentar la ventaja de las aztecas. Esta misma jugadora consiguió el definitivo 4-1 al minuto 123, después de que Valeria Vargas se había hecho presente al 115’.

LAS IMÁGENES DEL DÍA │ Eduardo Herrera brilló sobre la pista; Natalia Botello y Máximo Azuelo dominaron en sus combates ı Foto: COM, AP y @Rommel Pacheco

De esta manera fue como el equipo dirigido por Vanessa Martínez selló el boleto al duelo por el metal dorado, en el que su rival será Colombia, mañana, en la cancha del Estadio Cibao FC.

La delegación tricolor lleva 12 días en el primer lugar de los Juegos de Santo Domingo 2026, en busca de su tricampeonato luego de los primeros lugares conseguidos en las ediciones de Barranquilla 2018 y San Salvador 2023.

Este miércoles, la Selección Nacional Sub-23 enfrenta a Panamá en el Estadio Olímpico Moca 85 en busca de su pase a la final del torneo de futbol varonil de la competencia regional. En la otra semifinal miden fuerzas Colombia y Venezuela, a la que ya venció en fase de grupos por marcador de 1-0.