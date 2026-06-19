Marruecos vence con un golazo de Ismael Saibari a Escocia y aprieta el Grupo C de la Copa del Mundo 2026

Una acción del Marruecos vs Escocia del Grupo C de la Copa del Mundo 2026

Un golazo de Ismael Saibari al minuto de juego le dio a Marruecos la victoria ante Escocia en el Grupo C de la Copa del Mundo 2026, la primera victoria del torneo para el africano que empató en su debut.

Este resultado aprieta mucho el sector C del Mundial, pues al momento Marruecos lidera con 4 unidades, mientras que Escocia se queda con 3 puntos. Brasil, que tiene 3 pts, y Haití, con 0 unidades, se enfrentan más tarde.

La derrota es muy dura para la escuadra de la UEFA, pues de haber ganado se hubiera clasificado a la siguiente ronda del certamen. Ningún equipo está matemáticamente clasificado a los 16vos de final.

¡GOLAZO! ¡GOLAZO! MARRUECOS YA ESTÁ GANANDO ⚽😱



Ismael Saibari sorprendió y en menos de dos minutos puso el 1-0 #ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @televisa y @vix 🇲🇽🏆



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Marruecos gana desde los 72 segundos

Ismael Saibari mandó el balón al fondo de las redes cuando apenas habían transcurrido 72 segundos y Marruecos venció el viernes 1-0 a Escocia en el Mundial para mantener vivas sus posibilidades de avanzar por segundo torneo consecutivo a la fase de eliminación directa.

Saibari le ganó la espalda a dos defensores escoceses y Brahim Díaz le envió un preciso servicio. Saibari controló el balón y sacó un potente disparo al ángulo superior izquierdo, muy lejos del alcance del guardameta Angus Gunn.

Marruecos, que alcanzó las semifinales en el Mundial de Qatar 2022, empató 1-1 con Brasil en su debut en el Grupo C. Escocia, que no ha superado la fase de grupos en ocho participaciones anteriores, derrotó a Haití 1-0 en su primer partido. Saibari también marcó el gol de Marruecos contra Brasil.

¡POR DÓNDE PASÓ ESE BALÓN! 😨



McTominay estuvo a nadita de poner el 1-1#ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @televisa y @vix 🇲🇽🏆



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El marcador no se movió

Marruecos estuvo cerca de ampliar la ventaja a los 52 minutos, cuando Gunn apenas alcanzó a desviar un cabezazo de Bilal El Khannouss luego de un tiro de esquina de Achraf Hakimi.

Escocia tuvo una oportunidad en el tiempo añadido del primer tiempo, cuando Andy Robertson envió un centro hacia John McGinn, quien no logró empujar el balón cerca del segundo palo.

Mientras Escocia buscaba desesperadamente el empate en los minutos finales, Marruecos tuvo un par de buenas ocasiones para ampliar la ventaja, pero los remates salieron desviados en ambas oportunidades.

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