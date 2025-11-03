Ella es Virginia Fonseca, la hermosa inspiración de Vinícius Jr. para ser mejor cada día (FOTOS)

Vinícius Jr., delantero del Real Madrid, está en el ojo del huracán desde hace varios años. En las últimas semanas, creció dicha situación después de su berrinche en el partido entre el Barcelona y el Real Madrid y la confirmación de su noviazgo con Virginia Fonseca.

Lo que era un rumor a voces se dio a conocer a través de las redes sociales y fue el mismo Vinícius Júnior quien lo confirmó con un mensaje y varias fotos en su cuenta oficial de Instagram. “VyV” es el mensaje que dejó Vini en sus redes. Virginia es una hermosa modelo originaria de Estados Unidos.

¿Quién es Virginia Fonseca, la nueva novia de Vinicius Jr.?

Hace unos meses se decía que se les veía cada vez más juntos, pero ellos negaban una relación y esta semana lo confirmaron. Se puede observar en las fotos una cama repleta de pétalos de rosa, corazones, peluches, globos y regalos. Virginia Fonseca tiene 26 años, nació en Danbury, Connecticut, y se mudó hace unos años a Brasil.

Además de modelo, es influencer, conductora de televisión y empresaria. Fonseca estuvo casada con el cantante Zé Felipe y tuvo tres hijos que llevan por nombre: María Alice, María Flor y José Leonardo. Fonseca y Vini se conocieron en Brasil, pero se terminaron de enamorar en España, cuando ella hacía constantes viajes por su trabajo.

Vinícius Júnior fue sustituido en el Clásico Español y salió haciendo un terrible berrinche que le dio la vuelta al mundo. El delantero brasileño no estuvo de acuerdo con Xabi Alonso y le gritó de todo, pero después de unos días ofreció disculpas en un comunicado oficial en sus redes sociales.

“Quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico. Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente. A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa. Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día”, dijo.