Vinícius Jr. pide disculpas a la afición del Real Madrid por su berrinche en el Clásico ante el Barcelona

Vinícius Jr. dejó una de las imágenes más controversiales en el Clásico ante el Barcelona, pues mostró su descontento con Xabi Alonso después de salir de cambio en el partido y comentarle a los auxiliares que se iría del equipo, además de irse a los vestidores por el enojo que tenía, aunque tiempo más tarde volvió al banquillo.

Es por eso que este miércoles publicó un mensaje en su cuenta de X, donde pide disculpas a la afición del Real Madrid, al cuerpo técnico, a sus compañeros y al presidente del equipo por su reacción cuando fue sustituido por Rodrygo en el Clásico.

“Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico. Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente. A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo”, escribió el delantero brasileño.

Además, dejo en claro que su “carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa. Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día”.

Vinícius Jr. se hace de palabras con Lamine Yamal al final del partido

Después del silbatazo final en el Clásico, Lamine Yamal se encaró con Dani Carvajal, pues el lateral español le hizo una seña a su compañero en la Selección de España de que hablará ahora; sin embargo, los demás jugadores llegaron para separar a los dos futbolistas.

Sin embargo, cuando Lamine Yamal ya iba en camino a los vestidores, le dijo algo a Vinícius Jr. y el brasileño se prendió, tanto así que fue a buscar al futbolista de 18 años para seguir encarándolo, aunque el ariete del Barcelona le comentó que lo esperaba en el túnel.

De igual forma, Vini Jr. no dejaba de decirle a Lamine Yamal que hablara ahora, pues sus declaraciones previas al Clásico en la Kings League fueron la razón por la que el español fue criticado, ya que en el partido fue muy escasa su participación.

Lamine Yamal provoking Vinícius Jr during the El Clásico match.



The media won't show you this. 😂 pic.twitter.com/snKL6pEkGK

¿Cuándo será el siguiente partido del Real Madrid en LaLiga?

El Real Madrid logró una ventaja de cinco puntos sobre el Barcelona después de su victoria en el Clásico y ahora buscarán mantener esta diferencia para evitar que los blaugranas puedan conseguir el bicampeonato en LaLiga española.

El siguiente encuentro del equipo de Xabi Alonso en el torneo local será el sábado 1 de noviembre ante el Valencia en el Estadio Santiago Bernabéu, compromiso que iniciará en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

Además de que podrían sumar su cuarta victoria al hilo en LaLiga, pues hace algunas semanas cayeron derrotados a manos del Atlético de Madrid en el derbi por marcador de 5-2.

