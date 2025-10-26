Real Madrid vence al Barcelona y corta una racha de cuatro partidos sin vencer a los blaugranas

El Real Madrid consigue romper una racha de cuatro partidos sin conocer la victoria ante el Barcelona, pues la temporada pasada cayeron en los cuatro Clásicos que disputaron, aunque en esta ocasión con un gol de Kylian Mbappé y uno más de Jude Bellingham lograron llevarse la victoria en el Santiago Bernabéu por marcador de 2-1.

El primer tiempo fue completamente para los merengues, presionando alto a los defensas blaugranas y teniendo varias oportunidades de peligro frente al arco de Wojciech Szczęsny, tanto así que el arquero polaco fue el mejor jugador del equipo de Hansi Flick en el primer tiempo.

Antes de que se abriera el tablero, el árbitro central marcó la pena máxima para los locales por una falta de Lamine Yamal sobre Vinícius Jr. dentro del área, pero después de la revisión en el VAR, el juez central determinó que la falta era por parte del brasileño.

Minutos más tarde, Kylian Mbappé apareció con un disparo desde fuera del área para volver a levantar a su afición de las butacas, pero un fuera de lugar milimétrico por parte del francés fue la razón para que el VAR anulara la anotación del dorsal ‘10′ del conjunto de Xabi Alonso.

Pero al minuto 22 de tiempo corrido, Jude Bellingham metió un pase entre líneas cerca del medio campo que recibió ‘Kiki’; el francés encaró a Wojciech Szczęsny y con un disparo cruzado al segundo poste logró poner el primero a favor de los merengues.

La presión por parte del Barcelona comenzó a presentarse después del gol de Mbappé y, gracias a un error por parte de Arda Güler en la salida del Madrid, fue como Marcus Rashford recibió la pelota dentro del área y la cedió para Fermín López, quien solo tuvo que empujar la número cinco para igualar el marcador.

Lamentablemente para la afición blaugrana, cinco minutos más tarde del gol de Fermín López, un pésimo servicio por parte de Vinícius Jr. que termina por recentrar Éder Militao, fue como Jude Bellingham quedó solo frente al marco del Barcelona y solo puso el pie para conseguir la ventaja.

La segunda parte fue muy diferente a la primera, con el Real Madrid esperando al Barcelona en su campo y los blaugranas con constantes ataques al arco de Thibaut Courtois, pero al no tener un centro delantero, las chances de peligro solo eran por las bandas.

La única jugada importante fue el penal fallado por parte de Kylian Mbappé, tras una gran atajada de Wojciech Szczęsny, que fue el mejor jugador del equipo de Hansi Flick en el Clásico español.

En el tiempo de compensación, Pedri se equivocó al adelantar la pelota y cometer una falta sobre Aurélien Tchouamnéni, con la cual se ganó su segundo cartón amarillo y no tendrá actividad en el próximo partido del Barcelona en LaLiga.

Después de diez jornadas en el torneo local, el Madrid consigue una ventaja de cinco puntos sobre los blaugranas en la clasificación general y su siguiente encuentro será ante el Valencia el próximo 1 de noviembre.

