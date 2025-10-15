¿Vinícius Jr. fue arrestado en Brasil? Esto se sabe sobre la detención de la estrella del Real Madrid

Vinícius Jr. no la pasa bien después de la Fecha FIFA de octubre con Brasil, pues la estrella del Real Madrid lamentablemente fue procesada por delitos menores ante la Justicia de Río de Janeiro; la razón de esta situación es por “perturbación del trabajo o de la tranquilidad de ajenos”.

El delantero brasileño realizó una enorme fiesta para celebrar sus 25 años en julio de este año, antes de reportar con el Real Madrid para iniciar la nueva temporada; sin embargo, el escándalo y ruido que generaba la celebración no fue del agrado de los vecinos, por eso fue que Vinícius Jr. está en proceso en su país.

Además, en sus redes sociales compartió una serie de imágenes del tremendo fiestón que organizó Vinícius Jr. para celebrar vigésimo quinto cumpleaños, con una feria incluida y Travis Scott cantando en vivo.

¿Vinícius Jr. podría ir a la cárcel por perturbar a la sociedad?

Vinícius Jr. y su equipo de abogados se encuentran solucionando este terrible problema que pasa el delantero del Real Madrid después de participar con Brasil en la Fecha FIFA de octubre; sin embargo, sus fanáticos están preocupados si el brasileño podría visitar la cárcel.

Las autoridades de Brasil, por el delito de “perturbación del trabajo o de la tranquilidad de ajenos”, pueden poner castigos que van desde los 15 días hasta tres meses de cárcel; aunque también hay la posibilidad de que Vini Jr. pague una multa para terminar con esta situación.

Así que lo más seguro es que la estrella del Real Madrid realice el pago de esta sanción para poder continuar su carrera como futbolista; sin embargo, este antecedente quedará marcado en la vida de Vinícius Jr.

Vinícius Jr. fue procesado en Brasil. ı Foto: Reuters

¿Cuándo vuelve a jugar Vinícius Jr. con el Real Madrid?

Después de vencer 5-0 a Corea del Sur y caer derrotado 3-2 a manos de Japón, Vinicíus Jr. termina su participación con Brasil en esta Fecha FIFA de octubre; ahora regresará a Madrid para reportar con el equipo blanco y continuar con la temporada en España.

El delantero brasileño poco a poco se va entendiendo más en la cancha con Kylian Mbappé y el próximo partido que tienen en puerta es ante el Getafe de José Bordalás, el cual se llevará a cabo el próximo domingo 19 de octubre en el Coliseum.

El equipo de Xabi Alonso es el actual líder de LaLiga española con 21 unidades, con una marca de siete victorias, cero empates y una dura derrota ante el Atlético de Madrid, pero aún así siguen en la punta de la tabla general.

DCO