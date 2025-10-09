¡Alerta! La casa de Vinícius sufre incendio con personas adentro; ¿cómo está la salud del brasileño?

La casa de Vinícius en Madrid sufrió un incendio con personas adentro de la propiedad.

Un fuerte susto se llevó el futbolista brasileño Vinícius, delantero del Real Madrid, luego de que su casa sufrió un incendio con personas adentro de la propiedad localizada en la zona de La Moraleja, Alcobendas, que está en la zona norte del área metropolitana de Madrid.

Reportes de la prensa española indican que el hecho ocurrió aproximadamente a las 11 de la mañana hora local, cuando un fuerte humo puso en alerta a las personas que se encontraban en el lugar y a los vecinos.

El fuego se ha iniciado en la sauna del sótano de la vivienda, que ha quedado completamente calcinada.



Vinicius, convocado con Brasil, no estaba en el domicilio. El humo ha llegado a llenar dos plantas de la casa, aunque no se han registrado heridos ni intoxicados. pic.twitter.com/aZXkgMqFfp — MARCA (@marca) October 9, 2025

Vinícius no se encontraba en su casa al momento del incendio, pues en estos momentos el delantero está concentrado con Brasil para los compromisos de la Fecha FIFA en los que la Verdeamarela enfrentará a Corea del Sur y Japón en cada uno de esos dos países asiáticos.

¿Quiénes son las personas que estaban en la casa de Vinícius cuando ocurrió el incendio?

De acuerdo con medios locales, adentro de la casa de Vinícius al momento de que la misma se incendió se encontraban empleados y amigos del atacante del Real Madrid.

Telemadrid reportó que las personas que estaban en el interior de la propiedad aseguraron que lo ocurrido fue “un gran susto”. Sin embargo, ninguno de los presentes resultó herido, pues los bomberos llegaron pronto para controlar el fuego e impidieron que el mismo se extendiera más allá de la sauna que está en la propiedad del brasileño.

Aproximadamente a las 12 de la tarde, una hora después de que comenzó el incendio en la casa de Vinícius, abandonaron el lugar todos los operativos que acudieron ahí.

🏡🔥 INCENDIO CONTROLADO EN LA CASA DE VINICIUS.



👉 Ha afectado a dos plantas del domicilio y se ha producido por un fallo eléctrico.#JUGONES pic.twitter.com/fKpIV97pwq — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 9, 2025

De acuerdo con la prensa española tampoco hubo personas intoxicadas entre las que se encontraban en la casa del delantero del Real Madrid tras el siniestro y todo quedó en un susto.

¿Cuál fue la causa del incendio en la casa de Vinícius?

De acuerdo con información de Telemadrid, el incendio en la casa de Vinícius se originó en la sauna que está en la propiedad del brasileño.

El citado medio indicó que el origen del siniestro fue “por un fuego supuestamente de origen eléctrico que ha afectado a toda la estancia. El humo también ha afectado a la planta superior. La sauna está en el sótano, en la planta -1″.

Afortunadamente todo quedó en un susto para Vinícius, quien ha marcado cinco goles en 10 partidos en lo que va de la Campaña 2025-2026 con el Real Madrid.

EVG