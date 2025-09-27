Atlético de Madrid humilla al Real Madrid y corta con el invicto del equipo de Xabi Alonso

Jugadores del Atlético de Madrid celebran un gol ante el Real Madrid

El Atlético de Madrid venció de manera abultada al Real Madrid en el Derby Madrileño, pues se impusieron con un humillante 5-2 a los merengues, que pierden su invicto en LaLiga, además que dejaron ir una racha de seis victorias al hilo en el torneo local.

El cuadro comandado por Xabi Alonso no tuvo respuesta para sobreponerse a los comandados por el Cholo Simeone, que con goles de Robin Le Normand, Alexander Sørloth, doblete de Julián Álvarez y Antoine Griezmann consumaron una victoria histórica.

Es la primera vez en 75 años que el Atlético de Madrid le anota una manita al Real Madrid en un partido oficial. Los otros juegos en donde los rojiblancos le marcaron cinco goles a su odiado rival fueron dos en 1950 con el técnico Helenio Herrera por 6-3 y 5-1, y en 1947 cuando ganaron 5-0.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Internacional Bruno Fernandes falla otro penalti y el Manchester United pierde ante el Brentford en la Premier

Julián Álvarez no estuvo nominado al Balón de Oro.



El argentino es de los 10 mejores jugadores del mundo sin dudas.



Un jugador muy especial pic.twitter.com/HvDHSF7lZh — Diego Otero (@diegootero22_) September 27, 2025

Las victorias con cinco goles anotados por el Atlético de Madrid

5-0 - 23 de noviembre de 1947

5-1 - 12 de febrero de 1950

3-6 - 12 de noviembre de 1950

5-2 - 27 de septiembre de 2025

Real Madrid deja escapar la ventaja parcial 2-0

El Real Madrid se puso en ventaja momentánea cuando Arda Guler asistió al francés Kilyan Mbappé para el primer gol de la noche, instantes antes de que el mediocampista turco anotara el segundo merengue, que parecía que podría llevarse la victoria.

Sin embargo, el Atlético de Madrid se sobrepuso a la presión y con el aliento de su afición sacaron la victoria, que corta con una racha de seis juegos invictos que tenía su rival en al arranque del campeonato. Por otro lado, el Barcelona puede superar al líder Real Madrid con una victoria ante la Real Sociedad el domingo.

🚨BREAKING: Julian Alvarez goal vs Realmadrid won’t stand because he kick the ball with his right foot.



pic.twitter.com/57DKzr8pcf — 𝙷𝚊𝚛𝚛𝚒𝚜𝚘𝚗 (@fcbharrison) September 27, 2025

Julián Álvarez comanda victoria del Atlético de Madrid

El delantero argentino Julián Álvarez vivió una tarde de gloria y redención tras su polémico penal de doble toque que contribuyó a la derrota del Atlético ante el Real Madrid en la pasada edición de la Champions.

La Araña eclipsó a Kylian Mbappé, quien anotó para que el Madrid se fuera al frente 2-1 en la visita al Estadio Metropolitano. Álvarez respondió al convertir un penal para poner a los anfitriones arriba 3-2 al inicio de la segunda mitad antes de añadir un segundo gol con un exquisito tiro libre con curva.

The best angle of Kylian Mbappé’s goal. pic.twitter.com/iVBf2ZwH9p — KM (@Kylian) September 27, 2025

“Cada penal es un momento nuevo, un partido nuevo, una oportunidad”, dijo Álvarez al responder sobre lo se le pasó por la cabeza al rematar desde los 11 pasos. “Fui decidido a patear a ese costado, fuerte. Era importante porque era para ponerse arriba en el marcador. Por eso fue el festejo tan eufórico de todos. Después pudimos estirar la ventaja”.

En cuanto el tiro libre para batir al arquero Thibaut Courtois, el atacante de 25 años contó que primero había consultado con su compatriota Nico González sobre quién debería encargarse. “Es algo que practicamos a veces. Vengo bastante bien con las faltas. Estaba con Nico, y le comenté si quería pegarle por fuera. Me dijo “sí”, luego “no, pégale tú”. Terminamos tomando una buena decisión”.

aar