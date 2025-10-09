Miami, sede de juego oficial de LaLiga de España

Futbolistas del Barcelona se lamentan después de la derrota ante el Sevilla, el domingo pasado.

LaLiga de España finalmente disputará un partido de la temporada regular en Estados Unidos. El Villarreal y Barcelona se enfrentarán el 20 de diciembre en el estadio Hard Rock de Miami, anunció LaLiga el miércoles.

“Con este partido damos un paso histórico que proyecta a LaLiga y al futbol español en una nueva dimensión”, indicó Javier Tebas, el presidente de LaLiga. ”Entendemos y respetamos las inquietudes que pueda generar esta decisión, pero es importante ponerla en contexto: se trata de un solo encuentro dentro de los 380 que conforman la temporada”.

El Tip: LaLiga dijo que los aficionados del Villarreal podrán viajar al partido sin costo alguno. Los que no vayan recibirán un descuento del 30% en sus abonos de temporada.

Javier Tebas y La Liga buscaban escenificar un partido oficial en el extranjero desde hace tiempo. El primer intento se hizo en 2018 con un partido entre Barcelona y Girona, pero la idea fue descartada tras las críticas de algunos jugadores, aficionados y clubes.

Sus intentos posteriores de jugar allí también fracasaron, pero el plan avanzó esta vez después de que la UEFA dio su consentimiento para el partido, a pesar de la oposición de grupos de aficionados en todo el continente.

El organismo rector europeo no se opuso a los planes tanto de LaLiga española como de la liga italiana, que quiere que el AC Milan se enfrente al Como en Australia el próximo año.

28 títulos de LaLiga tiene el Barcelona en su historia

La UEFA culpó a la falta de reglas claras por parte de la FIFA, el organismo rector del futbol mundial, para impedir los partidos propuestos, que muchos aficionados ven como una amenaza para cortar los lazos de los equipos con sus comunidades de origen.

La federación española de futbol, que bajo administraciones anteriores se opuso firmemente al partido de liga en el extranjero, también dio luz verde a los planes del torneo este año.

“Estamos deseando poder volver a encontrarnos con todos nuestros aficionados en los Estados Unidos y agradecemos a LaLiga la oportunidad de poder acercarnos a uno de los principales mercados estratégicos para el club”, dijo Joan Laporte.