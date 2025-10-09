¡Se acabó el sueño! Grupo Pachuca le da las gracias a su entrenador por sus malos resultados

Grupo Pachuca decidió hacer a un lado al serbio Veljko Paunovic de la dirección técnica del Real Oviedo. La medida se debe a los malos resultados del en el arranque de la Temporada 2025-2026, pues el conjunto recién ascendido solamente obtuvo dos victorias en las primeras ocho jornadas de LaLiga.

De la mano del extimonel de Chivas, el Real Oviedo cosechó apenas seis unidades en lo que va del torneo, pues en sus otros seis compromisos salió derrotado, el último de ellos a manos del Levante en la Fecha 8 por marcador de 2-0 y en calidad de local.

Real Sociedad y Valencia fueron los únicos clubes a los que venció el Real Oviedo, propiedad de Grupo Pachuca, en este arranque de campaña en el balompié español. Sus derrotas bajo las órdenes de Veljko Paunovic fueron ante Villarreal, Real Madrid, Getafe, Elche, Barcelona y Levante.

Equipo de Grupo Pachuca le agradece su labor a Veljko Paunovic

Por medio de un comunicado en sus redes sociales, el Real Oviedo le agradeció a Veljko Paunovic su profesionalismo, dedicación y compromiso durante su etapa como estratega del equipo, al cual ascendió a la Primera División de España al final del ciclo 2024-2025, con lo que la institución volvió al máximo circuito después de 24 años.

“Bajo su dirección, el Real Oviedo logró el tan ansiado ascenso a Primera División, un éxito histórico que quedará para siempre en la memoria del oviedismo”, resaltó el equipo propiedad de Grupo Pachuca.

Veljko Paunovic deja al Real Oviedo ubicado en el sitio 17 de la clasificación en LaLiga con seis puntos, misma cosecha que el Girona, escuadra a la que supera por diferencia de goles y que en este momento descendería junto con Real Sociedad y Mallorca, que acumulan cinco unidades.

Gracias, Pauno 💙



Has sido parte fundamental de un sueño hecho realidad: el regreso a Primera División. ¡Suerte en tus próximos retos! 🫂#RealOviedo 🔵⚪️ pic.twitter.com/pqbDdH7pCV — Real Oviedo (@RealOviedo) October 9, 2025

Aficionados se molestan por decisión de Grupo Pachuca

Un sector de aficionados del Real Oviedo mostró su sorpresa y molestia por la decisión de Grupo Pachuca de cesar a Veljko Paunovic del timón del club, pues consideran que fue muy apresurada al señalar que en el inicio de temporada enfrentó a Barcelona y Real Madrid.

“¿Pero quién haya tomado esta decisión se ha vuelto loco? ¿Qué esperáis? ¿Jugar Europa o cómo? El entrenador que os ha devuelto a Primera después de 25 años, que ha jugado vs. Real Madrid, Barcelona y Villarreal, fuera del descenso, y aún así lo tiran, increíble", comentó un seguidor de los Oviedistas en la red social X.

Veljko Paunovic estaba al frente del club propiedad de Grupo Pachuca desde marzo de este año, poco después de que culminó su etapa como entrenador de los Tigres de la UANL.

EVG