Portó los colores de Chivas y Pachuca, pero ahora está en prisión y sin ver a sus hijos por 13 años

La activista Saskia Niño de Rivera entrevistó en su podcast llamado ‘Penitencia’ a una persona que platicó sobre su triste historia que lo puso tras las rejas y aseguró que en su tiempo en libertad portó los colores de Chivas y Pachuca.

En el capítulo 148 de este proyecto, Niño de Rivera entrevistó a ‘Pepe’, quien comentó su sueño por ser futbolista profesional y estar tanto en el Guadalajara como en los Tuzos, pero cuando su pareja se embarazó, su vida cambió y terminó en la cárcel, además de estar 13 años lejos de sus hijos.

“Empecé mi carrera en el Club Guadalajara y ahí empecé una hermosa vida deportista, donde se lo deseo a todos los muchachos, que luchen por un sueño porque los sueños se cumplen, pero que también aprendan a tomar decisiones”, dijo ‘Pepe’ durante el episodio.

Meses más tarde, portó los colores del Club Pachuca en segunda división y tiempo después llegó a La Piedad, donde su vida tomó un giro inesperado de 360 grados, pues ahí fue donde sus problemas ocurrieron y lo sacarían de las canchas para siempre.

Cuando ‘Pepe’ jugaba para La Piedad, tuvo el honor de conocer a Alberto Guerra y Cristóbal Ortega, quienes lo apoyaron durante su formación como futbolista, pero llegó el momento de atender un problema con la mamá de sus hijos y tuvo que viajar a la Ciudad de México para ver qué ocurría.

‘Pepe’ cuenta que Ortega le dijo “No te vayas, wey, hay un millón de chavos que quieren tu vida”; sin embargo, él no hizo caso y comenzó a faltar a los entrenamientos. Tristemente, en esa etapa de su vida cayó en las adicciones y terminó asaltando a los peatones, y tiempo después comenzó a robar vehículos y camiones, lo que lo llevó a estar tras las rejas.

¿Te imaginas 13 años sin abrazar a tus hijos? En la cárcel Pepe aprendió teatro, carpintería y a perdonarse. La cárcel lo salvó de quitarse la vida. Descubre su historia, mañana en un nuevo episodio en YT. #MartesdePenitencia pic.twitter.com/svecY8EQqS — Penitencia (@Penitencia_Mx) September 16, 2025

