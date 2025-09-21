Se filtran audios de importante directivo de Pachuca gritándole a sus jugadores; el equipo está destruido

El Pachuca sufrió su cuarta derrota del Apertura 2025 a manos del Querétaro y, después del silbatazo final, Armando Martínez, presidente de los Tuzos, ingresó a los vestidores y comenzó a gritarles de todo tanto a los jugadores como al cuerpo técnico de Jaime Lozano.

“Me da vergüenza verme al pinch* espejo y ver mi pinch* estadio vacío, mi estadio vacío; ya me emput*, cabro**, me emput*. Treinta pinch* años llevamos aquí luchando, 30 años para esto, no nos lo merecemos, nadie nos lo merecemos”, se puede escuchar en los audios.

El conjunto dirigido por el Jimmy Lozano inició la campaña siendo uno de los mejores equipos del torneo; hasta fueron líderes, pero después de su participación en el Mundial de Clubes, el equipo se fue en caída libre en la tabla general por los resultados que obtuvieron y de momento se encuentran fuera de puestos de liguilla directa.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Americano Kansas City Chiefs doblega a los New York Giants para conseguir su primera victoria de la temporada

Armando Martinez explotó contra todos en el vestidor de Pachuca.pic.twitter.com/AT591N4VL6 — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) September 21, 2025

Pachuca no conoce la victoria desde hace más de un mes

El Pachuca está atravesando por un bache que con cada derrota se hace más grande, pues desde el 9 de agosto, el conjunto de los Tuzos no conoce la victoria; su último buen resultado fue en el partido ante el Atlas, cuando ganaron 3-0, partido correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2025.

Después de ese compromiso, los de la Bella Airosa perdieron ante Xolos y ante el LA Galaxy en los cuartos de final de la Leagues Cup; después llegó el empate ante el León y en las tres jornadas que siguieron cayeron vencidos a manos del América, Cruz Azul y Querétaro, en la séptima, octava y novena jornada, respectivamente.

Al Pachuca le quedan ocho fechas para intentar meterse en puestos de liguilla directa o, en su caso, mantenerse en zona de play in para pelear por un puesto en la fiesta grande del futbol mexicano al final de la fase regular.

Pachuca ya se prepara para la Jornada 10 del Apertura 2025

El Pachuca quiere olvidar lo ocurrido ante el Querétaro en la Jornada 10 del Apertura 2025, en la siguiente fecha los Tuzos visitarán la cancha del Estadio Cuauhtémoc para medirse ante el Puebla, el peor equipo en lo que va de la temporada.

El compromiso ante la Franja puede ser una buena oportunidad para los pupilos de Jaime Lozano y romper la sequía sin victoria, aunque después de lo ocurrido ante los Gallos Blancos, todo podría ocurrir contra el equipo de Hernán Cristante.

El encuentro entre estás dos escuadras se llevará a cabo el martes 23 de septiembre y el balón comenzará a rodar en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

DCO