¡TERRIBLE! Nacho Rivero termina con toda la cara llena de sangre en el Pachuca vs Cruz Azul (VIDEO)

El uruguayo Nacho Rivero, futbolista y capitán de Cruz Azul, terminó con la cara llena de sangre en el segundo tiempo del juego de la Jornada 8 de la Liga MX contra el Pachuca, tras una imprudente falta de Daniel Aceves al minuto 62.
El jugador charrúa buscaba rematar un balón en el área de los Tuzos y el defensa de sus hidalguenses impactó en el rostro del cementero en su intento por cortar el servicio.
El árbitro señaló penalti a favor de Cruz Azul y Gabriel Toro Fernández venció desde los 11 pasos a Carlos Moreno.
EVG