¡TERRIBLE! Nacho Rivero termina con toda la cara llena de sangre en el Pachuca vs Cruz Azul (VIDEO)

Nacho Rivero terminó con sangre en la cara en el Pachuca vs Cruz Azul, tras una fuerte patada.

El uruguayo Nacho Rivero, futbolista y capitán de Cruz Azul, terminó con la cara llena de sangre en el segundo tiempo del juego de la Jornada 8 de la Liga MX contra el Pachuca, tras una imprudente falta de Daniel Aceves al minuto 62.

El jugador charrúa buscaba rematar un balón en el área de los Tuzos y el defensa de sus hidalguenses impactó en el rostro del cementero en su intento por cortar el servicio.

🟥⚽️¡Otra ROJA para @Tuzos y GOL de la 🚂Máquina!



Ahora Aceves se va expulsado tras la revisión del VAR, y el 🇦🇷'Toro' Fernández anotó de penal el primero del partido.



66' 🔵⚪@Tuzos 0-1 Cruz Azul pic.twitter.com/e7zPz9FsvC — FOX (@somos_FOX) September 14, 2025

El árbitro señaló penalti a favor de Cruz Azul y Gabriel Toro Fernández venció desde los 11 pasos a Carlos Moreno.

EVG