Nicolás Larcamón, técnico de Cruz Azul, queda fuera por una razón poco común

Durante la Fecha FIFA, tanto los jugadores que no asisten con su selección como los directores técnicos se dan un tiempo para descansar y hacer actividades que no podrían realizar mientras están disputando el torneo.

En esta ocasión, Nicolás Larcamón compartió en sus redes sociales que corrió los 10 kilómetros de la Carrera del Bosque de Chapultepec 2025; sin embargo, tiempo después descubrieron que el entrenador del Cruz Azul mintió y fue descalificado de la competencia, pero eso sí, presumió su medalla en redes sociales.

Como bien se sabe, al momento de disputar una carrera, cada participante lleva un chip para registrar los tiempos de cada uno en una página, pero cuando buscaron los resultados de Nicolás Larcamón, se dieron cuenta de que el técnico argentino ni realizó la prueba, ganándose las críticas de la afición.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Americano Buffalo Bills le dan la vuelta al marcador para vencer a los Baltimore Ravens en el primer Sunday Night Football

La foto que subió Nicolás Larcamón a sus redes sociales. ı Foto: Captura de Pantalla

La afición no perdona la trampa de Nicolás Larcamón

La primera noticia que se dio a conocer de Nicolás Larcamón fue buena, pues se difundió la foto del técnico argentino presumiendo su medalla y asegurando que corrió diez kilómetros en el Bosque de Chapultepec.

Sin embargo, cuando buscaron sus resultados y se dieron cuenta de que Larcamón hizo trampa en la prueba, la afición mexicana no lo perdonó, comenzó a criticarlo en redes sociales y hasta algunos memes aparecieron para burlarse del entrenador celeste.

“Nicolás Larcamón, eres un sinvergüenza, farsante y tramposo”, “Es argentino, ¿qué esperaban? A eso se dedican”, “En otras palabras, la cruzazuleó”, “Bien feliz y bien descalificado”. “Trae hasta la medalla, pobrecito”, son algunos de los comentarios de la afición mexicana.

Estos fueron los resultados de Nicolás Larcamón en la Carrera del Bosque de Chapultepec. ı Foto: Captura de Pantalla

¿Cuándo vuelve a la actividad el Cruz Azul en la Liga MX?

El Cruz Azul recibió dos semanas de descanso por la Fecha FIFA de septiembre y comenzaron a preparar su partido de la Jornada 8 del Apertura 2025, donde la Máquina buscará seguir invicta en el torneo.

El siguiente encuentro de los cementeros será en la cancha del Estadio Hidalgo para enfrentarse al Pachuca, institución que inició de buena forma el torneo local, pero conforme pasaron las jornadas, fue perdiendo fuerza y ahora se encuentra en la sexta posición.

El partido entre los dirigidos por Nicolás Larcamón y los pupilos de Jaime Lozano será el próximo sábado 13 de septiembre y el balón rodará en la Bella Airosa en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

DCO