Aficionados de las Chivas golpean brutalmente a fan del Cruz Azul y casi pierde la vista | VIDEO

El fútbol es uno de los deportes que más apasionan al público a nivel internacional, algo que puede llegar a tornarse en una situación peligrosa si las personas no saben controlar sus impulsos, lo que provoca enfrentamientos y violencia en torno a ello.

Aficionados de las Chivas agreden a un joven

Ahora, en redes sociales se ha viralizado un caso de como aficionados de las Chivas de Guadalajara arremetieron contra una familia de fans de Cruz Azul se encontraban saliendo del estadio Akron después del partido que se jugó este sábado 20 de agosto.

Los de Chivas apedreando un autobús pensando que era la porra o afición de Cruz Azul pero resultó que era un autobús con aficionados de Chivas.



Ojito ahí @LigaBBVAMX también en el estadio agredieron a unos niños de Cruz Azul



Ya debería estar vetado el Akron pic.twitter.com/N9XbA1zt7a — FDCAZ7 (@FanDeCruzAzul) August 31, 2025

Ya en redes sociales circulan videos de las agresiones que se vivieron en el estacionamiento del estadio después de que el Rebaño Sagrado perdiera contra La Máquina.

TE RECOMENDAMOS: Maratón CDMX Clara Brugada felicita a 30 mil corredores del evento en 2025

Una mujer identificada como Luisa Fernanda publicó un reciente video en el que denuncia cómo su familia fue víctima de violencia este fin de semana mientras salían del partido y cómo su hermano menor tuvo que ser hospitalizado.

La joven pide acceso a las cámaras de seguridad del estadio para poder interponer una denuncia contra los agresores de su hermano. “Pasamos el susto de que perdiera la vista”, aclaró.

De acuerdo con la narración de la mujer, la familia iba en dirección a su auto cuando su hermano menor sintió que le arrebataban una bufanda. Al voltear, vio a gente con ganas de pelear y decidió seguir su camino, pero fue interceptado.

“Llega una persona y golpea a mi hermano con algo cubierto que parece ser de metal”, contó y aseguró que lo golpearon en el costado del rostro: “Tiene todo sangrado, le despostilló los dientes. Él empezó a sentir un zumbido, entonces se agacha”, agregó.

Fue entonces que su otro mano se acercó y al ver que no reaccionaba lo decide cubrir para que no lo lastimaran más. Tras varios momentos, el hermano mayor pidió que se detuvieran: “Le pide a mi hermanito, porque mi hermano grande traía la pierna lastimada, que corra. Se pone a correr para pedir ayuda. No había nadie de seguridad”, contó.

Luisa destaca que fueron alrededor de diez personas las que atacaron al mismo tiempo a sus familiares, quienes no reaccionaron con violencia, sino tratando de protegerse y alejarse de los agresores.

La mujer pidió ayuda para difundir la situación y expresó: “Ir al estadio debe ser algo familiar, pacífico, no algo que termine alguien en un hospital”, sentenció. El tema ha generado indignación en redes sociales por quienes exigen seguridad en eventos deportivos.