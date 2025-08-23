Liga MX aplaza inicio del juego entre Cruz Azul y Toluca; ¿A qué hora empieza el partido?

El inicio del partido entre Cruz Azul y Toluca se retrasó por las fuertes lluvias.

La Liga MX dio a conocer que tomó la decisión de aplazar el inicio del partido de la Jornada 6 del Apertura 2025 entre Cruz Azul y Toluca en el Estadio Olímpico Universitario.

Por medio de un comunicado, el organismo reveló que determinó retrasar el arranque del duelo entre La Máquina y los Diablos Rojos a causa de las fuertes lluvias en la Ciudad de México.

El partido @CruzAzul vs @TolucaFC en el Olímpico Universitario retrasará su inicio programado originalmente para las 21 hrs



Esto debido a la tormenta eléctrica en los alrededores del estadio. En coordinación con Protección Civil se determinará e informará la nueva hora de… — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 24, 2025

“El partido Cruz Azul vs Toluca en el Olímpico Universitario retrasará su inicio programado originalmente para las 21 hrs. Esto debido a la tormenta eléctrica en los alrededores del estadio. En coordinación con Protección Civil se determinará e informará la nueva hora de inicio”, se lee en el comunicado de la Liga MX.

El cotejo en la cancha del Estadio Olímpico Universitario debía comenzar originalmente a las 21:05 horas.

¿A qué hora empieza el Cruz Azul vs Toluca?

En su comunicado, la Liga MX no dijo a qué hora será el silbatazo inicial del cotejo entre Cruz Azul y Toluca en Ciudad Universitaria.

El organismo señaló que la hora de arranque del mismo se tomará en conjunto con Protección Civil de la CDMX. Sin embargo, el equipo celeste informó que el retraso fue de 15 minutos.

El duelo entre Cruz Azul y Toluca pinta como el más atractivo de la sexta jornada del Apertura 2025 de la Liga MX.

Debido a las condiciones climatológicas en el Olímpico Universitario y como indicación de Protección Civil, el inicio del partido se retrasó 15 minutos.



El silbatazo inicial será a las 21:20. — CRUZ AZUL (@CruzAzul) August 24, 2025

Cruz Azul expone ante el Toluca su invicto en el Apertura 2025

El Cruz Azul es uno de los dos equipos que todavía no conocen la derrota en el Apertura 2025 de la Liga MX.

La Máquina llega al juego contra Toluca con un saldo de 11 unidades, producto de tres victorias y dos empates.

A pesar de las críticas en contra del entrenador argentino Nicolás Larcamón, el Cruz Azul se ha mantenido invicto en la primera parte del Apertura 2025.

EVG