Cruz Azul salva la victoria sobre Santos gracias a un gol de Gabriel Fernández

La actividad de la Jornada 5 del Apertura 2025 continuó en la cancha del Estadio Olímpico Universitario con el partido entre el Cruz Azul y Santos Laguna, compromiso que terminó con la victoria de los cementeros por un marcador de 3-2 sobre su rival.

El primer tiempo, la Máquina fue el amo y señor del balón y las estadísticas del partido, consiguiendo dos anotaciones antes de llegar al minuto 45 e irse al descanso, pero los laguneros no se quedaron atrás y lograron meter un gol antes de terminar la primera parte.

El primer gol del equipo dirigido por Nicolás Larcamón llegó al minuto 16 de tiempo corrido con un auténtico golazo por parte de Charly Rodríguez. Una vez más apareció José Paradela en los linderos del área para mandar un servicio al mediocampista mexicano, Rodríguez controló con el pecho y con una media tijera puso el primer tanto del Cruz Azul.

📹 Acá les compartimos la anotación de Barticciotto, con la que @ClubSantos empató el duelo ante la Máquina. 💥#J5 #AP25 | #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/nySuWWA4AE — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 17, 2025

Dieciséis minutos más tarde llegó la anotación del empate por parte de los Santos, José Abella se encargó de mandar la jugada a balón parado al área del Cruz Azul, el defensa mexicano mandó la esférica hasta el segundo poste y ahí apareció Bruno Barticciotto para rematar de cabeza e igualar el tablero.

Lamentablemente para los de Francisco Rodríguez, la segunda anotación de la Máquina llegó dos minutos más tarde, el capitán de los celestes, Ignacio Rivero, volvió a aparecer con su amado equipo. Gonzalo Piovi mandó un servicio desde la banda izquierda y el mediocampista uruguayo ganó la espalda del defensa y con un remate de cabeza mandó a guarda la número cinco.

Los primeros 45 minutos llegaron a su fin con la ventaja en el marcador para el Cruz Azul y con la expulsión de Ramiro Sordo al minuto 40 de tiempo corrido, el mediocampista argentino dejó con uno menos a Santos para la parte complementaria.

Nacho le regresó la ventaja a la Máquina casi de inmediato. 🔥 Acá el tanto del capitán de la @CruzAzul ante los laguneros. 📹#J5 #AP25 | #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/RXNWjxkzyP — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 17, 2025

Al inicio de los segundos 45 minutos, el Cruz Azul recibió una sorpresa por parte de los Santos. La segunda anotación de los Guerreros llegó al minuto 47 de tiempo corrido por parte de Cristian Dájome; el mediocampista colombiano ganó la espalda de la defensa de la Máquina y, con un servicio de Bruno Amione, remató a escasos metros de Kevin Mier para igualar el marcador.

El partido siguió su marcha y todo indicaba que el marcador quedaría igualado entre los cementeros y los laguneros, pero Gabriel Fernández ingresó al minuto 81 de juego y fue el héroe de Nicolás Larcamón para llevarse los tres puntos.

‘El Toro’ Fernández no desaprovechó la oportunidad que le dio el técnico del Cruz Azul y un minuto después consiguió la anotación de la victoria, pero al principio se marcó fuera de lugar al delantero uruguayo, pero el VAR intervino para dar por buena la anotación.

Los celestes se llevaron los tres puntos y se colocan en el segundo puesto de la tabla general momentáneamente con 11 unidades; por su parte, los Santos se quedan con el octavo escalón y seis puntos.

