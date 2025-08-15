¿Por qué se retrasó el inicio del juego entre Puebla y Atlético de San Luis en el Estadio Cuauhtémoc?

Futbolistas del Puebla antes del juego ante Atlético de San Luis en el Estadio Cuauhtémoc.

El partido de la Jornada 5 de la Liga MX entre Puebla y Atlético de San Luis, programado para comenzar a las 7 en punto de la noche de este viernes, sufrió un retraso a causa de hechos violentos ocurridos afuera del Estadio Cuauhtémoc.

Reportes de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla indican que hub una riña entre dos grupos de comerciantes ajenos al evento del juego.

👉 Derivado de los hechos ocurridos en las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc, la SSP informa lo siguiente: pic.twitter.com/1jUPxSlzai — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) August 16, 2025

Se reporta hasta el momento una mujer fallecida y un hombre herido a causa de esta pelea previo al duelo entre Puebla y Atlético de San Luis.

¿Qué sucedió afuera del Estadio Cuauhtémoc?

De acuerdo con información de MTP Noticias Puebla se presentó un enfrentamiento entre presuntos franeleros de las organizaciones Antorcha Campesina y 28 de Octubre.

La causa de este hecho violento se habría debido al control del estacionamiento en el Estadio Cuauhtémoc, según el citado medio.

Este incidente generó que los integrantes del Atlético de San Luis llegaran después de tiempo al inmueble ubicado en la Calzada Ignacio Zaragoza 666.

Estimada afición



Las autoridades nos informan que las vías de acceso se han habilitado nuevamente para el ingreso al Estadio, así como del estacionamiento.



Les recordamos que el Club Puebla no tiene injerencia en la operación del estacionamiento del Estadio Cuauhtémoc. — Estadio Cuauhtémoc 🏟️ (@EstadioCuauh) August 16, 2025

El silbatazo inicial del encuentro correspondiente a la Jornada 5 del Apertura 2025 entre camoteros y potosinos fue a las 19:10 horas.

Puebla y Atlético de San Luis necesitan sumar

Con su enfrentamiento, Puebla y Atlético de San Luis pusieron en marcha la actividad correspondiente a la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Ambos clubes llegaron a este partido necesitados de sumar, pues solamente obtuvieron tres unidades en las tres jornadas previas del campeonato.

Puebla se presentó a este duelo ubicado en el decimosexto puesto de la clasificación, dos sitios abajo del Atlético de San Luis.

La escuadra potosina le tiene tomada la medida a La Franja, a la que venció en siete de 12 antecedentes previos, a cambio de cinco empates y tres derrotas.

El Puebla llegó al juego de este viernes con una racha de ocho encuentros sin imponerse al Atlético de San Luis, pues la última vez que lo consiguió fue en la Jornada 15 del Guard1anes 2021, en la cancha del Alfonso Lastras.

