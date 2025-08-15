Jaime Lozano no se queda callado y revela toda la verdad de su salida de la Selección Mexicana (VIDEO)

Jaime Lozano fue el director técnico de la Selección Mexicana durante poco menos de un año, pero su salida del Tricolor se dio hace justo un año y fue un tanto polémica a dos años de la Copa del Mundo 2026.

El entrenador mexicano ahora es el timonel del Pachuca, equipo al que agarró antes de empezar el Mundial de Clubes y al que tiene en el primer lugar de la Liga MX, pero en una entrevista que dio para TUDN dio algunas declaraciones sobre su salida del equipo nacional.

“Yo he salido de algunos proyectos porque me parece que se ha cambiado el rumbo de lo que habíamos hablado en un inicio. Entonces, para mí es así, tal cual, y así va a ser toda mi vida, eh. Yo trato de dar todo lo que espero recibir, nada más. Entonces, eh, te lo dejo así. La decisión fácil para mí hubiera sido seguir, la decisión fácil, pero yo quiero trabajar con gente que confíe en mí, que se sienta orgullosa del trabajo que hago y que sepa que va a venir”, expresó el Jimmy Lozano.

Jaime Lozano habla sobre los problemas en la Selección Mexicana

En la misma entrevista, Jaime Lozano reveló cómo se vive el ambiente en la Selección Mexicana para un director técnico y, para cerrar su comentario, expresó que al final el que siempre tiene la culpa es el entrenador.

“Van a venir siempre, y más en la selección nacional de México, tormentas, siempre van a venir golpes. Porque yo no recuerdo a alguien que haya salido de la selección y que queramos que siga en este país, y sí, otros cuatro años, y vamos... nadie, nadie, nadie. Porque siempre tiene que haber un culpable, y lo más fácil es culpar al técnico, y lo más fácil es culpar a una persona que a muchas más”, dijo el estratega mexicano.

El entrenador mexicano inició su carrera como estratega dirigiendo al Querétaro en 2016; después estuvo en la Sub-23 de la Selección Mexicana, también fue el timonel del Necaxa, para después ser el mandamás de la categoría mayor de México.

🎖️ | El Profesor Jaime Lozano, Sergio Barreto y Elías Montiel son parte del XI Ideal de la @LigaBBVAMX tras conseguir el triunfo en la J4. pic.twitter.com/28WNqr0Mym — Club Pachuca (@Tuzos) August 14, 2025

Estos son los números que consiguió Jaime Lozano con la Selección Mexicana

Jaime Lozano fue elegido para ser el director técnico de la Selección Mexicana en agosto de 2023 y en su gestión consiguió ganar la Copa Oro, venciendo a Panamá en la gran final con un solitario gol de Santiago Giménez.

El Jimmy Lozano estuvo durante 340 días al frente del Tricolor y dirigió 15 encuentros desde el banquillo de la selección nacional; dentro de sus compromisos dirigidos logró cinco victorias, cuatro empates y seis derrotas.

En julio de 2024, la dirección de la Selección Mexicana decidió darle las gracias a Jaime Lozano como técnico de México y dieron a conocer que el nuevo estratega del Tricolor sería Javier Aguirre de cara a la Copa del Mundo 2026.

DCO