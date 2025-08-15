¡De no creerse! Allan Saint-Maximin toma medidas extremas para adelantar su debut con el América

El francés Allan Saint-Maximin está ansioso por debutar cuanto antes con el América en la Liga MX, por lo que tomó medidas extremas y drásticas para estar listo lo más pronto posibles.

En redes sociales se filtró que el nuevo delantero de las Águilas tomó la decisión de entrenar a las 12 de la mañana, justo a la medianoche, y esto se debe a a diferencia horaria con Turquía, país del que llegó al futbol mexicano.Saint

En Turquía son nueve horas más que en el Centro de México, por lo que Allan Saint-Maximin entrena a las que hasta hace no mucho eran sus 9 de la mañana.

Allan Saint-Maximin entrenando a las 12 de la noche, está muy motivado y quiere hacer historia en el Club América.



Esto es compromiso. 💪🏾

pic.twitter.com/n0c9qZEm1Q — Roberto Haz (@tudimebeto) August 15, 2025

El nuevo atacante del América compartió en una de sus instastories parte de su entrenamiento a la medianoche.

Este hecho ha sido interpretado por los aficionados del equipo azulcrema como una muestra del compromiso y las ganas que tiene Allan Saint-Maximin de acelerar su debut con el club capitalino.

El ariete francés de 28 años de edad es la cuarta alta del América para el semestre, después de las llegadas de Isaías Violante, Alexis Gutiérrez y José Raúl Zúñiga.

¿Cuándo se espera que sea el debut de Allan Saint-Maximin con el América?

A pesar de que Allan Saint-Maximin ya tiene su visa de trabajo y todos sus documentos en forma, su debut con el América debería esperar algunas semanas.

Según reportes de Récord, el atacante francés debutará con las Águilas el próximo 30 de agosto, cuando los dirigidos por André Jardine reciban al Pachuca en la Jornada 7 del Apertura 2025.

Esto significaría que Allan Saint-Maximin no estaría disponible con el América para los duelos de visitante ante Tigres y Atlas en las Jornadas 5 y 6 de la Liga MX, respectivamente.

¿Cuántos goles hizo Allan Saint-Maximin la temporada pasada?

Allan Saint-Maximin jugó la Temporada 2024-2025 en Turquía con el Fenerbahce, equipo al que lo cedió el Al-Ahli, a donde llegó en el verano del 2023.

El delantero francés solamente anotó cuatro goles con el conjunto turco en 31 partidos en los que tuvo actividad, además de que registró 1,773 minutos.

Allan Saint-Maximan logró también cuatro tantos en la misma cantidad de cotejos con el Al-Ahli en la Campaña 2022-2023, por lo que su misión en el América es recuperar el nivel que tuvo con el Newcastle del 2019 al 2023.

EVG